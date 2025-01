Bez dlake na jeziku!

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića bio je Borislav Terzić Terza, koji se osvrnuo na odnos sa Sofijom Janićijević.

- Kakvo je to izdanje, da li želiš da ponovo skreneš nečiju pažnju? - upitao je Darko.

- Ne, što sam zavodio, zavodio sam - odgovorio je Terza.

- Ne bi se tako reklo, priča se svašta među učesnicima - rekao je Darko.

- Mene je sramota što se priča za ovu Kristinu i mene. Darko, nisam ja njoj pokazivao polni organ u toaletu. Neka se kači za mene, ne zanima me. Rekla je da joj se dopadam, ali me to ne zanima. Mala je bolesna - rekao je Terza.

- Deluje kao da ne znaš kako da odgovoriš na pitanje vezano sa Sofiju - dodao je Darko.

- Ako misliš ovo vezano za Sofiju i Mateju, to nije moja stvar. Samo neka je što dalje od mene. Stvarno me ne zanima devoka. Voleo bih da budu zajedno - kazao je Terza.

- Da li su tvoje emocije prema Sofiji potpuno nestale? - upitao je Darko.

- Da, nestale su. Imao sam emocije prema njoj, ali sam raskrstio. Da mi je tad bila ova pamet, ne bih sebi dozvolio neke stvari. Ispao sam samoživ. Mislim da ipak mogu da se pokažem da sam se promenio i da neke stvari dokažem. Želim da imam dobar odnos sa Milicom. Meni se emocije prema Milici nisu u potpunosti isključile, iskreno. Sad su mi se još više vratile emocije, stalno me guši u grudima i ne spavam noćima. Svesta sam koliko sam pogrešio - rekao je Terza.

