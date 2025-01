Novi par u Eliti? Mateja i Sofija priznali šta se dešava između njih, Terza sve šokirao svojom reakcijom! (VIDEO)

Rodile se nove simpatije?

Lepi Mića započeo je "Igru istinu" i prvo pitanje postavio je Danilu Dači Virijeviću, a od njega je želeo da čuje šta misli o zbližavanju Sofije Janićević i Mateje Matijevića.

- Dačo, šta muljaju Mateja i Sofija? - pitao je Lepi Mića.

- Video sam da se druže, mislim da tu nema ništa. Ovo je prvi put da Sofija provede nedelju, a da nije sa mnom. Ona mi ništa nije rekla osim da joj odgovara da se druži sa njim, kao i sa 50% kuće - govorio je Dačo.

- Ja sam njega pohvalila i rekla da se on dopada mojim drugaricama. Pričaju da mi se sviđa, neka pričaju. On je lep, to nije sporno, ali ja njega ne gledam tako, a ni on mene. Proveli smo vreme zajedno, javila sam se da igram igricu, da nisam ja bila bi neka druga - govorila je Sofija.

- Tako si i za Terzu pričala - dodao je Đedović.

- Sve je opisala kako je teklo. Jeste me nahvalila i jeste kad je čula šta pričaju rekla je da će da doda gas i to mi je rekla u hotelu pre nego što je počelo. Niti ja osećam nešto, niti ona. Povezala nas je igrica danas, pa smo malo više vremena proveli zajedno. O Sofiji mislim sve najbolje, povezanost ne postoji i to ćete da vidite - pričao je Mateja.

- Mene samo Mateja interesuje ovde - rekao je Terza.

- Da, on je meni drugar i ne bih voleo... Znam da želi da se skloni i rekao je da spavašam, ali od toga nema ništa - dodao je Mateja.

- Meni je Mateja rekao da ga ta priča ne zanima - poručio je Terza.

- Ja mislim da joj se Mateja sviđa. Uvek je izdvajala Karića i njega, ja sam tu upao kao crna ovca. On je lep momak, ja bih bio sa njim da sam žensko - dodao je Terza.

- Terza priča da se sklonim, a ja njega mesec i po dana nisam spomenula, niti mu prišla. Na koji način ja njemu da se sklonim? - pitala je Sofija.

- Bolje vama da stižu pitanja. Radi šta hoćeš, od mene što dalje - rekao je Bora.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić