Nikad te ne bih pozvao u kuću: Peja bez dlake na jeziku sasuo Munji sve što misli u lice! (VIDEO)

Njegov flert sa Enom ne zaboravlja!

U toku je podela budžeta Jovana Pejića Peje. Mali budežet dao je Urošu Staniću.

- Prema meni si bio fin, a onda si gledao da me provociraš. Neću da ti dajem pare da me ne bi provocirao. Zamerao sam ti kad si gazio ljude u crvenom, to su po meni najgori ljudi. Rekao si da sam kockar, a ne znaš neke stvari. Mislim da te je poneo rijaliti. Nikad te nisam provocirao i zato ne vidim razlog što ti mene provociraš - govorio je Peja.

- Munja, mali budžet. Ovde imam preče osobe od tebe. Mi ovde imamo okej ondos, da ne znamo neke ljude spolja zamerio bih ti neke stvari i povukao se. Smatra da si osoba koja i dalje nije zrela. Ono što je bilo sa Enom, pita i smatram da me tu nisi ispoštovao. Rekao si da nećeš više da joj se prilazivaš, više ti ne verujem. Nikad te ne bih pozvao u kuću - rekao je Peja.

- Treba čestitku od majke svaki dan 10 puta da pročitaš. Ti tad nisi bio sa njom u vezi, ja ovde prijatelje nemam - rekao je Munja.

- Smatram da si realan, tvoje komentarisanje mi se najviše sviđa. Tebi se u kući ništa ne dešava, imaš devojku. Dugo te poznajem, kulturan si i o tebi ne znam ništa loše - rekao je Peja.

- Slušam te, vidim da držiš stavove i to mi se sviđa - dodao je Stefan Karić.

Autor: A. Nikolić