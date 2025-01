Neću više da držim u sebi: Luki pukao film, pa Peji sasuo u lice sve što mu smeta! Jednim potezom ga je jako razočarao (VIDEO)

Nije mogao da ostane imun na njegove sumnje u odnos sa Enom!

U toku je podela budžeta ovonedeljnog vođe Jovana Pejića Peje. On je Luki Vujoviću dao mali budžet, a zbog sumnji da je bio sa Enom Čolić, Luka je burno reagovao.

- Tvoj odnos sa Sandrom je najrealniji i mislim da si za vezu samo sa Sandrom. Dobar si komentator, zanimljiv si i bacaš dobre fore - rekao je Peja.

- Neću više da držim u sebi. Tvoj otac mi se javio, ja sam dan pred izlazak imao nešto sa Sandrom i zato sam na tebe tako reagovao. Više puta si provukao da li sam imao nešto sa Enom i to me je povredilo. Ti si meni rekao da mi veruješ. Mi smo pričali pre tri meseca, a sad si to opet rekao - pričao je Luka.

- Ti si po njoj delio budžet i štitio si je - dodao je Peja.

- To je prva nedelja kad sam došao i samo sam nju znao. Sa Enom nikad ništa nisam imao. Ti i ja provodimo vreme, cenim te i nikad u životu ne bih branio i mešao se, već bih se povukao da sam nešto sa njom imao. Sad si opet rekao da te ne zanima, a treba jer sam ti dao reč i jedemo iz istog tanjira - govorio je Luka.

Autor: A. Nikolić