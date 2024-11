Gori od ljubomore: Ivan pokušao da ubaci crva sumnje u vezi Jelene i Rajačića, ne veruje u osećanja bivše supruge! (VIDEO)

Nije mogao da ostane imun!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći prilog, a takmičari su imali priliku da vide razgovor Uroša Rajačića i Jelene Ilić.

- Odmah bih se zaljubila u njegov izgled, ali mi smo se ovde družili. Nas dvoje smo se našli u temama koje nas interesuju i tako je počeo da mi se dopada, pa sam shvatila i da mi se dopada fizički. Napolju nismo imali priliku da se vidimo, nikad nismo razgovarali duže telefonom. Mi smo se čuli pred ulazak, to su razgovori od minut ili dva. Sad razgovaram i konačno mu pričam kako se osećam. Uživamo, pričamo i stvarno mi je bilo bitno da mu kažem šta sam osećala i što svih ovih meseci nisam mogla iskreno da mu kažem. Sluša me, posvećen je i čak i on sam misli da preteruje - pričala je Jelena.

- Ja sam za potrčke stavila Ivana i Aleks, Jelena je bila loše i polovala ih. Uroš je rekao da se ne meša u priče i upao je kao kec na deset. Ja njemu ništa ne verujem jer su ovog leta imali priliku da budu zajedno i Ivan ih nije sprečavao. Jelena mi je jasna i verujem u njene emocije. Vidim da je Jelena srećna i smirena i da ne obraća pažnju na Ivana i njegove odnose. Danas je ustala da komentariše Aleks i Ivana, ako si srećna šta imaš da se vraćaš na ono što je bilo? Jelena je iskrena, a Uroš tera cirkus - komentarisala je Miljana.

- Sve što bih ja rekao ispalo bi da sam ljubomoran. Ovo što je Miljana rekla ja vidim suprotno, meni nije logično da ovih dana i danas obraća pažnju na Aleksandru. Ne znam što joj je ona trn u oku. Njoj je Aleksandra bila trn u oku i pre nego što se desila situacija - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić