Bile biste najbolje drugarice: Peja šokirao mišljenjem o Aneli, Ahmićeva pogazila reč i opet počela da divlja! (VIDEO)

Nije mogla da ćuti!

U toku je podela budžeta ovonedeljnog vođe Jovana Pejića Peje. Srednji budžet dobio je Marko Stefanović, a mali Sanja Grujić.

- On je ovde realan komentator. Mi se ne družimo puno. Srčano reaguješ, vidim da si prepoznao mene. Smatram da si osoba koja je ovde jako dobar komentator, to je jer se ne družiš puno sa ljudima. Sanja i ja ne provodimo vreme. Ti znaš direktno da kažeš neke stvari. Kako pričaš je stvoreno za televiziju. Vi ste moje komšije, ali to je to od mene - govorio je Peja.

- Aneli mali budžet zbog odosa sa Enom. Pogrešio sam jer sam te više puta izdigao i tu nisam ispao muškarac. Kad sam bio u crvenom rekao sam da imate ulično ponašanje. Nju nešto srčano izudara, ti bi isto reagovala da te dotakne nešto. Video sam da ti dobacuju i da hoće da te provociraju, ali ne razumem kad prva dođeš i nekog napadneš. Ja sam rekao da mi se nije svidelo kad je Sita došla ovde i prosula kafu - pričao je Peja.

- Da li znaš šta je tvoja oštrokondža govorila za moju sestru? Posavetuj devojku - dodala je Aneli.

- Vi biste bile najbolje drugarice, slične ste po ponašanju. Tvoj i moj odnos je za 3000 dinara - rekao je Peja.

- Neću da ćutim kad me nauivate k*rvom, ja vam se obraćam kad imam priliku. Vi mene dirate, a ja ću ponovo da vas komentarišem. Sinoć vas upozorila, a vi ste tražili reakciju - govorila je Aneli.

- Imamo korektan odnos, popričali smo u izolaciji. Situacije bi bile drugačije da nije ovako - dodao je Peja.

