Bes ne prolazi: Luka otkrio koliko je razočaran u Peju, Baki pokušao da ga opravda! (VIDEO)

Ovo nije očekivao od njega!

Luka Vujović priznao je Bakiju B3 da ga je Jovan Pejić Peja jako iznervirao ne podeli budžeta jer je opet pokrenuo sumnje da je bio intiman sa Enom Čolić, a on mu je više puta rekao da te priče nisu istinite.

- Da li su mu skrernuo pažnju? On je to uradi jer se provlači zadnjih dana. Sve vreme se provlači i samo su ubacivali koske. On je ustao i realno je rekao, pa to je normalno i sa mojom devojkom je neko pre mene bio - govorio je Baki.

- Ja imam drugačije kodekse, on mora da zna da nisam ako jedemo iz istog tanjira. On mora da meni veruje. Drugi mene ne zanimaju, ne mogu da tvrdim za druge. Neću da sedim sa Pejom ako on sumnja da sam nešto imao sa njom. Ja imam 35 godina i pre nego što su ušli u odnos rekao sam mu da ništa nismo imali. Ja ne mogu da garantujem za druge, ali ja sa njom nisam bio. Prošle je četiri meseca i onda on kaže da može da mi ne veruje za Luku. Ja mogu da uđem u crveno. Peja sa mnon sedi, igra igrice, jedino zajedno, pričamo, smejemo se... To onda za mene nije prijateljstvo. Ja ne mogu da se javim Peji i Zlati sutra ako njihov sin misli da ja njega lažem. Prvo sam hteo da vratim pare jer je rekao da ga ne zanima - govorio je Luka.

- Nismo isti, niko nije ist i niko nema isti pogled. Dobro znaš šta ti se desilo i da se to provlači danima, od samog početka. To će stalno da se ponavlja. Gastoz se isto provlačio. Peja je koristi reči koje su drugi rekli. On je samo rekao da njega ne zanima i da jeste i da nije i ko god da je povezan sa Enom - objašnjavao je Baki.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić