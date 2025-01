Neke bivše su mnogo gore igrale: Tozla dao sukob o Gastozovim zamerkama, otkrio zbog čega Anđeli traži dlaku u jajetu (VIDEO)

Nije se složio sa Gastozovim zamerkama!

U emisiji "Pitam za druga" voditelji Stefan Milošević Panda i Maša Mihailović ugostili su najbolje drugove Nenada Marinkovića Gastoza, repera i muzičkog producenta Damjana Čarapića poznatijeg kao Tozlu i Boškića.

- Šta njega može da odbija od devojke? - pitao je Panda.

- Video sam da joj zamera jer ne kuva i ne zna da kuva. On voli da fleksa jer zna, mene je naučio svašta. On to da će da posluži, vidim da dominira u kuhinji u odnosu na nju. Anđela je savremena domaćica. Primetio sam da je gura da nauči, jer on jeste taj lik jer voli da žena bude žena. Ljudi će pogrešno da shvate, to bi bilo kao kad bi Anđela uzela ključ i zamenila mu točak na auto. Nije on lik da ga žena služi, nego da žensko mora da zna - govorio je Tozla.

- Zamerio joj je na žurci igranje - dodala je Maša Mihailović.

- Meni tu nije bio u pravu, ja nisam video da je ona mnogo uvijala - rekao je Tozla.

- Možda je bio nervozan jer se nije napio, pa ako on nije srećan neće biti ni ona - govorio je Boškić.

- Ja sam video neke isečke, ništa specijalne. Neke bivše su mnogo gore igrale. Možda mu neke od njih nisu bile bitne pa mu je bilo "Igraj kako hoćeš". Možda mu je ona toliko bitna, pa neće to da doživi. Moguće da je on nju toliko stegao uz sebe, bitna mu je i neće onda da se ona uvija, čak ni to malo što je nama bezazleno - objašnjavao je Tozla.

Autor: A. Nikolić