On je jedan folirant: Kačevenda opet otkopala ratne sekire sa Urošem, pa ga u svom stilu brutalno raskrinkala! (VIDEO)

Opet otkopali ratne sekire!

Voditeljka Ivana Šopić je dala reč Mileni Kačevendi, kako bi ona dala svoj sud o vezi Jelene Ilić i Uroša Rajačića.

- Jelena me čudi, ovo je meni komedija. On nikad nije stao uz nju. Na početku je poverovao Ivanu. Meni je sve ovo komedija, piš*jada teška. Šuškamo po kući, pa zašto se ne šuška da ja muvam Miću - rekla je Kačevenda.

- Pa i za tebe se pričalo da se muvaš sa piletinom - rekao je Uroš.

- Tvoj klip smo videli. Govorio je svo vreme u pušioni, da ga ona ispod jorgana pesniči. Sipao mi je pivo na žurci, pa mi je rekao da me i druga čaša čeka za rulet stolom. Folira se i pravda se, mene čudi Ena što ustaje i kaže da je on njen najbolji drug. Pravi Jelenu budalom ovde - rekla je Kačevenda.

- Miri se sa ljudima sa kojima ja imam problem, pa kad me ti ljudi napadnu, on kao drži svoj stav - rekla je Jelena.

- Folirant si. U svađi si sa Jelenom, a dolaziš meni sipaš pivo. Ne miriš se ovde sa mnom zbog mene, nego da bi uvaljivao Jeleni. Obrćeš ovde priču, ovo je rijaliti njegov. Je*avao je šta je stigao, pa se onda pomirio sa Jelenom, to je njegova taktika. Možeš da presankaš ženu koja samo ima emotivni slom. Foliranu jedan, skupi mu*a i trpi sad - rekla je Kačevenda pa nastavila:

- Poenta priče je da on zna da se mi nikada nećemo pomiriti. Ponašaću se normalno. Bio je trezan kada mi je doneo pivo, pre neko jutro je u više navrata pričao da ga Jelena maltretira, pa mi onda traži maramice. Igra prljavi rijaliti, sve što on radi ja mu ne verujem. Došli smo opet do toga da mentol priča da ja njega muvam. Zahvali se Jeleni što si i dalje u rijalitiju - rekla je Kačevenda.

- Jelena je kvarna, kvarno udara na druge, ali imam emociju. Poenta priče je da sve što lepo uradim za nju, to se ne vrednuje - rekao je Uroš.

- Zato i nismo zajedno, mene ne može da farba - rekla je Jelena.

- Sve to je u utorak radio sa Enom, da bi Jeleni terao inat. Ona se zaigrala na bini, pa nije obraćala pažnju, on je jedan bolesni rijaliti paćenik - rekla je Kačevenda.

Autor: K.K.