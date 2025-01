Sofija sigurna da je Uroš zaljubljen u Enu, njih dvoje kad su to čuli kao opareni skočili u nadi da će uspeti da se operu! (VIDEO)

Sledeći koji je dobio reč je Luka Vujović.

- Rekao sam jutros da ću da ih sve komentarišem. Tako da, ako je Eni najbolji drug Uroš, ne znam kako onda može da radi to. Kako ne razmišlja da će da ugrozi tako odnhos Urošev i Jelenin. Ne znam po meni su oboje krivi - rekao je Uroš.

- Aneli, da li misliš da te je Peja namerno odabrao? - pitala je Ivana.

- Očekivano mi je sve to, ne mislim da je namerno to uradio - rekla je Aneli.

- Neću da komentarišem nju, mogu da kažem da volim odabrane, tu kuću tamo jako. A namerno mi je uradio to sa Aneli, namerno je poslao u odabrane, jer zna da ja nju ne podnosim - rekla je Ena.

- Nisam gledao uopšte da li će da Ena i Aneli budu zajedno, da sam gledao mogao sam da ih stavim i u izolaciju - rekao je Peja.

- Prva sam bila protiv ove veze. Nisu mi izgledali kao skladan par, kasnije sam videla emocije. Ovaj postupak sa Urošem mi se nije svideo uopšte, da je on to njoj uradio, ona bi haos napravila. Ne sviđa mi se kada tera kontru, ako je ljuta treba skroz drugačije da se ponaša. Ne verujem da je meta bio Uroš, mogao je da bude bilo koji muškarac. Nikad svom partneru ne bih uradila ništa slično. Nikad ne bih pogledala, a ne da uradim tako nešto. Mislim da se Urošu sviđa Ena. Ovo nije jedina situacija da su oni bliski, bilo je tu još momenata kada je on njoj prilazio. Mislim da će u ovom odnosu da bude Jelena oštećena - rekla je Sofija.

- Meni je interesantno da oni i dalje jedno drugo dobro brane. Ona direktno govori da ga je iskoristila zbog Peje, a on ćuti, da ne ispadne debil - rekla je Jelena.

- Nije bio inat, on je bio moj najbolji drug kao i Luka. Kako Uroš misli, tako isto i ja mislim. On je zaljubljen u Jelenu, rekao mi je tako - rekla je Ena.

