Glup je ko noć: Nova svađa starih ljubavnika, Terza i Sofija kao opareni skočili jedno na drugo! (VIDEO)

Haos!

Na "Igri istine" Lepog Miće, nakon izlaganja Sofije Janićijević na temu stanja i zdravlja njene majke, ubacio se Borislav Terzić Terza.

- Svi su ovde osudili Sofijinu majku, kada je Milica ušla. Većina je vređala. Bilo je osuda zašto je ona Milicu tužila, pa eto možda zbog tih nekih stvari je nju narod osudio, možda nije zbog Sofije - rekao je Terza.

- Ne, nisu - rekla je Sofija.

- Poenta priče je da ne treba da bude osuđena - rekao je Terza.

- Zamolila bih Terzu, kada je bilo vreme da me brani, nije me branio. Ne treba to ni sada da radi. Mogu sama da se branim - rekla je Sofija.

- Ne branim te, ne zanimaš me u životu ti - rekao joj je Terza.

- Molim te da se ne mešaš, ni da mi spominješ porodicu - rekla je Sofija.

- Ne branim ni tebe i tvoju majku - rekao je Terza.

- Kada si trebao da budeš na mojoj strani, nisi bio - rekla je Sofija.

- Ti sada hoćeš da kažeš da je žena osuđena, jer je tužila Milicu? - pitala je Kačevenda.

- Moja mama je to uradila jer su se izbacivale neke slike oko šipke, za koje su se utvrdile da nisam ja. Imala je pravo da zaštiti moju ličnost. Na tim slikama nisam bila ja, glup je ko noć - rekla je Sofija.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: K.K.