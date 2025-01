Raskrinkavanje se nastavlja!

Nakon haosa Uroša Rajačića i Ivana Marinkovića, voditeljka Ivana Šopić nastavila je razgovor Milovana Minića.

- Je l' tačno da si upozorio Aleksandru na Rajačića, a sada si dobar sa njim - pitala je voditeljka.

- Jesam, i šta sada?! Ja sam svima rekao u oči šta imam bez pardona šta imam, opušteno. Ti si poštena samo kada prolaziš pored pošte - rekao je Milovan.

- Ja nisam poštena, ali sam ta tebe kraljica - rekla je Aleksandra.

- Videćeš na ročištu koliko si poštena, jedva čekam da se vratiš sa tog ročišta...Možeš ti šta hoćeš, videćeš kad dodam Urošu materijala. Nju dete ni ne zanima, pošto priča kako će dogodine opet u rijaliti, nije svesna šta je priloženo na sudu, tek će da je stigne. Pitaj veliku samohranu majku kada joj je ročište za dete i starateljstvo?! Ne zna, to je velika samohrana majka koja ne zna kada je ročište za njeno dete, a on ne zna ni kada su mu deca rođena - rekao je Milovan.

- Vi znate kako se ja osećam i kako je meni, dobro, on kaže. Ko je on?! On mene zna, on mene udara najniže. On zna moje slabe tačke i zna moju najslabiju tačku, a to je dete...On meni preti da ću doživeti probleme kada izađem, evo, ja ću te prijaviti sigurno - rekla je Aleksandra.

- Slobodno. Ja se ne obračunavam fizički - rekao je Milovan.

- Ja ću se obratiti Rajku, a Rajko zna šta treba da radi. Ja želim da mi se vrati sve moje i da prijavim da ne sme da mi priđe. Rajko, molim te, u ime svih godina - rekla je Aleksandra.

- Rajko inspektore, kakve se kur*etine pozivaju na tvoje ime i prezime, a ti ako misliš da ima osnova, izvoli...Hoćeš da pričamo šta je htela tvoja mama da radi s tobom?! Ja od 16 godine stvaram i živim sam, a ona se je*e od 16. godine da bi preživljavala. Ne direktno za novac, ali ovako kao sa mnom i to je njena sposobnost da se snađe. Kada je kritično, ona zaplače da joj fali za kiriju i za pelene - rekao je Milovan.

- Što žena nije htela da izađe s tobom na ulicu, kako kaže Aleksandra - pitala je Ivana.

- Kao nije znala ništa, svaki dan joj je gledala instagram, kao nije znala za odnose. Uvek je išla s ponosom sa mnom, a ja sam taj koji nije hteo s njom od sramote - rekao je Milovan.

- On opet laže, naravno da nije putovao. Kako je putovao kada je svaki dan za četiri godine bio kod mene?! Nikada dok je sa mnom bio - rekla je Aleksandra.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić