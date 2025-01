Otkrivamo: Ovako je Munjezov otac reagovao kada je na televiziji saznao da je postao deda

Stefani Grujić, prošlogodišnja učesnica "Elite", porodila se danas i na svet donela zdravog dečaka Konstantina. Danijel Dujković Munjez, njen bivši dečko iz "Elite", otac je deteta, o čemu je obavešten danas, a novopečena mama je, inače, verena za Jovanu Tomić Matoru.

Dujković je ostao u šoku nakon pročitanog pisma u "Eliti", kao i njegova porodica. Prve utiske čuli smo od njegove majke Goce, koju smo sada upitali kako je reagovao njen suprug, Munjin otac, nakon što je saznao da je postao deda:

- On je čovek bolestan, ne sme puno ni veseo biti, jednostavno stres utiče na njega... Ulazi sa vrata i viče:"Čestitam ti, bako, po četvrti put", ja kažem:"Hvala, deda". Ja ga gledam, on mi kaže:"Neka nam je živ i zdrav, naše je" - rekla je za Pink.rs Munjezova majka i dodala:

- Okolnosti su takve kakve jesu, ali moglo je to biti i malo drugačije, ne baš ovako. Njemu je mozak kaša, ne zna šta ga snađe. Voli decu, znam, ali neka se njih dvoje dogovaraju, kako god odluče, mi smo tu... Samo da ga vidim i da mu kažem da ga podržavamo, da on ne brine. Velika je to stvar, nije naivna uopšte - poručila je ona.

Autor: Darko Tanasijević