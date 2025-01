Preuzele njegovu ulogu?! Sandra i Sofija najstrašnije opljuvale Daču, on ni ne sluti šta mu prijatelji govore iza leđa! (VIDEO)

Neočekivano!

Sofija Janićijević i Sandra Obradović ćaskale su o Dači Virijeviću, te su ga tom prilikom najstrašnije izogovarale jer tvrde da se promenio i da to više nije njihov prijatelj kakvog ga one poznaju. Kako će Dača reagovati kad ovo sazna, ostaje nam da ispratimo.

- Ponašanje mu je stvarno jezivo - rekla je Sofija.

- Rekla sam mu bre danas, pa ne može on mene da pravi kretenom - rekla je Sandra.

- Ležimo Kristina, ti i ja, a on kaže: '' Da, da, znam kako ti pričaš istinu.'' Zamisli, to mi kaže drug sa kojim sam od starta, danas ide pesma ''Oženjen'', a on kaže: ''Ovo je pesma za tebe''. Ja sam ostala šokirana, ne znam šta se s njim dešava. Mnogo me nervira u poslednje vreme - rekla je Sofija.

- Meni isto dolazi i priča gluposti - rekla je Sandra.

Autor: N.P.