Njegove reči odzvanjaju!

Aktuelni učesnici "Elite 8", Ivan Marinković i Aneli Ahmić, prethodne sezone, ulazili su u dosta verbalnih okršaja u kojima su pljuštale uvrede, no, međutim, preko leta su zakopali ratne sekire, što je mnogima bilo u prvi mah čudno.

No, međutim, da je ipak došlo do tzv. "lažnog pomirenja" govori u prilog njihova jučerašnja svađa na "Debati", kada je Ivan uvredio direktno Anelinu ćerku Noru, izgovorivši da će ona gledati lezbijske scene, aludirajući na to da će Ahmićeva biti sa Jordankom Denčić Džordi.

S obzirom na ovu skandaloznu svađu, pozvali smo odmah Asmina Durdžića, poznatijeg kao Alibabu, koji je žestoko opleo po Marinkoviću nakon ovih reči.

- Šta očekivati od čoveka kojem nisu vlastita deca sveta, a kamoli tuđa! Čovek koji je prodao svoje dvoje dece za dva piva, vređa tuđu?! Suvišan je svaki komentar, neka teraju svoj rijaliti, neka se svađaju i mire, ali ovo spominjanje Nore i ostale dece stvarno već prelazi sve moguće granice! I sramota me je komentarisati uopšte muškarca koji je iskoristio svoje dete (sina Željka) za dva naslova - kiptao je od besa Alibaba za Pink.rs.

