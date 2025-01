Boriću se za svoja prava: Munjez besan kao ris, nikad odlučniji da se bori za svoje dete! Osuo rafalnu paljbu po Stefani i Matori (VIDEO)

Pobesneo!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa voditeljem Milanom Miloševićem, a reč je Danijel Dujković Munjez dobio je reč kako bi prokomentarisao saznanje da je postao otac, ali se i osvrnuo na Stefani i Matoru.

- Matora je priredila spektakularan izlazak iz bolnice, torta velika za dečaka, ona se potrudila maksimalno. Zašto ti sada osuđuješ nju toliko? Zar ne bi trebao da budeš ljut na Stefani? - upitao je Milan.

- Ti mene sad pitaš za Matoru, a šta mene boli ku*ac za nju? Ja želim informacije o detetu i Stefani, ne zanima me Matora. Meni se nameće da ja pričam o njoj, naravno da sam poludeo kada sam čuo neke stvari, ali ja nisam dobro. Svakih sat vremena se menja moje raspoloženje. Ja svaki sat menjam razmišljanje. Matora nema veze sa mojim životom i detetom. Njih dve su izašle zajedno, to je direktna provokacija za mene. Obraćam se mojima da se potegnu sve moguće mere, da se uzme sve u obzir što se dešavalo u ovih devet meseci, da se obrate tri stručna advokata. Idemo do kraja, ja nisam u ovom momentu kriv, nisam znao. To je lišenje tog deteta drugog roditelja, samim tim što nisam znao. Matora mi tu nije kriva, uticala jeste, ali nije kriva - rekao je Munjez.

- O čemu najviše razmišljaš? - upitao je Milan.

- Besan sam, ne postoji razlog da mi se ne kaže. Stefani je jedina u koju sam ja bio zaljubljen. Imao sam greške, bio sam joj s najboljoj drugarici, evo neka bude i tih dvadeset grešaka, ali to nije razlog. Ja ću do kraja da se borim za moje dete, ima sto metoda, ali treći metod mi je sud. Vidim da u ovom pravcu ne može i da to mora da mi bude prvi metod. Neću da budem NN, ako je krila od mene, pa neću da budem NN - rekao je Munjez.

Autor: N.P.