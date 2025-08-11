Srbija šalje helikoptere u Crnu Goru! Knežević: Nadam se da nam neće zameriti Tonino Picula i onaj Sokolić

Milan Knežević lider DNP oglasio se na društvenoj mreži Iks, a povodom požara u Crnoj Gori i pomoći koju je ta zemlja zatražila od Srbije.

- Nadam se da nam neće zameriti Tonino Picula i onaj Sokolić i blokirati poglavlja, ako zatražimo pomoć od Srbije da nam pomogne u gašenju požara i pošalje onaj najmoderniji ruski helikopter "Kamov". Ili da čekamo NATO da nam pošalje čizme za levu nogu broj 36 i lutku za naduvavanje kao u vreme poplava 2010 - napisao je Milan Knežević.

Podsetimo, zbog velikog požara u Crnoj Gori, Srbija je donela odluku da pošalje ruske helikoptere "Kamove" i na taj način pomogne komšijama.

Širom Crne Gore danas je registrovano više velikih požara, a u Gornjim Rogamima nekoliko porodica je evakuisano nakon što se vatra približila domaćinstvima.

Autor: D.B.