Šok razgovor!

Luka Vujović sedeo je sa Borom Terzićem, te mu je tom prilikom otvorio dušu o odnosu sa Sandrom Obradović.

- Znaš kada mene ne razumeju?! Ne bih bio sa Sandrom jer nisam siguran, kada bih bio siguran, mogao bih da budem sa Sandrom. Ima ta stvar koju ja sebi ne mogu da dozvolim, nije razvedena, ima dete...U početku nisam to tako gledao i kada sam saznao da taj njen nije tu, da tog njenog zna moj kum što mi je dete krstio, o njoj samo lepe reči. Ona meni stalno: "Šta tebe boli uvo?", ona neće da kaže, jer zna da ću ja da pustim da po meni pljuju. Ta prva stvar je papir, a ja znam da bi ona ušla. Znaš šta je Stanić sve vreme govorio: "Preljubnice..." - rekao je Luka.

- Šta ti je rekao kum - pitao je Terza.

- Ma ništa, sve najbolje, ali da zna tog njenog. Svi su moji stava: "Pa valjda imamo ovo (obraz)". Ja mogu njoj da verujem da je između njih sto odsto gotovo, ali ja ne znam njegovu priču. Zašto on njoj četiri godine nije potpisao?! Ja sam bio na istom mestu gde je on sada, on treba svaki čas da dođe u Srbiju. Mogao je po advokatu da da punomoćje, dao mu punomoćje, on izašao i razveo se - rekao je Luka.

- Moje mišljenje je da ni pod razno, ništa tu nije čisto. Što bi ulazio u probleme da se mačuješ, da te neko vređa?! Nije čista prema drugoj strani - rekao je Terza.

- Ja joj drugačije govorim, govorim joj da jedno vuče drugo, ja sam je pitao: "Šta mi fali da uđem u vezu s tobom?", ali evo da se sada proba. Da mi nije rečeno da sam slobodan, ne bih nikada, ali sada i da hoću, ima ta stvar koja mi radi blokadu da je to neverovatno - rekao je Vujović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić