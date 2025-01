Kada bi seo sa mnom da razgovaraš, ZALJUBIO BI SE: Aleksandra počela da flertuje sa Matejom, pa mu otkrila šta mu zamera (VIDEO)

Šok razgovor!

Aleksandra Nikolić osamila se sa Matejom Matijevićem ispred ogledala, te su porazgovarali o njihovom odnosu.

- Treba da staviš na neko mesto, da kažeš da je dobra devojka ili dobar čovek

- Mislim da je tebi ostalo samo to da sam tebi rekao te stvari - rekao je Mateja.

- Rekao si: "Ona je se*si, uvažavam je kao ličnost", htela sam onaj dan da reagujem, prećutala sam. Napljuvali su me onaj dan

- Ja sam mislio da je tebi moja nominacija jedna od boljih. Ja sam ti rekao da si mi ekstra, očekuješ više od mene - rekao je Matijević.

- Da. Ne da budeš donji, nego da nabrojiš kvalitete - rekla je Aleksandra.

- Polupana si do ja*a...Vidiš ti, ti i od ovog mog napravila, imaš neki zent od mišljenja. Ja sam rekao da si super, dobar si lik, ne želiš nikome loše, može s tobom da se popriča - rekao je Mateja.

- Ti spadaš u manjinu koje cenim kao ljude pre svega...Ja se jako brzo naljutim, ali tebe cenim kao čoveka - rekla je Aleksandra.

- Stoji da se ti i ja nismo upoznali - rekao je Mateja.

- Nismo ni morali - rekla je Aleksandra.

- Da, kao osetili smo se, ali mislim da ti i ja prvi put pričamo - rekao je Matijević.

- Ti ako sedneš sa mnom da razgovaraš, zaljubićeš se u mene, jer ćeš shvatiti da nisam samo lepa i se*si, nego sam mnogo više od toga - rekla je Aleksandra.

- Ako budem bio vođa, ti ćeš mi biti omiljeni...Mene ovdee niko ne zna, ne znaš me ni ti, upoznali ste me onoliko koliko sam ja vama dao da me upoznate - rekao je Mateja.

Autor: Nikola Žugić