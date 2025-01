Putevi im se ipak RAZILAZE: Ivan shvata da je njegov PORAZ to što je Aleksandra NEAZDOVOLJNA s njim, ona mu otkrila šta tačno želi (VIDEO)

Razgovor koji menja njihov odnos!

Ivan Marinković sedeo je u pušionici sa Aleksandrom Nikolić, te je sa njom razgovarao o njihovom odnosu, a oboje su došli do zaključka da se njihovi putevi razilaze.

- Valjda sam ja Ivan za tebe, do sada si me zvala Ivan, a Marinković je već nebitan rijaliti igrač kao i ostali - rekao je Ivan.

- Pa i jesi, rijaliti si učesnik. Neću više - rekla je Aleksandra.

- Nije bitno da nećeš, nego što ti je to izletelo...Ja ne znam kako više da reagujem - rekao je Ivan.

- Ja hoću da budem bitna?! Ja se pokidah živa kada me napadaju i kada mi izgovaraju ružne reči - rekla je Aleksandra.

- Tvoje ponašanje tako izgleda, ne verujem u to zato što te poznajem, ali sam mislio da i ti mene - rekao je Ivan.

- Ja neću izdržati ovde još šest meseci da me svi mrze i pljuju - rekla je Aleksandra.

- Video sam tvoju potpunu nezaintresovanost i potpunu slobodu koju ti ja želim i treba da je imaš, ali to znači da si sa mnom potpuno nezadovoljna. Možda je to moj poraz, je*ga! - rekao je Ivan.

- Ja najviše volim da provodim vreme s tobom - rekla je Aleksandra.

- Ne Aleks, lažeš i sebe i mene, ne prija ti...Tebi jedino što ne prija je da budemo zajedno, da pričamo i to me nervira. Nervira me što nismo kao pre, znači mi da jesmo, ali mi govori mnogo drugih stvari. Pre jedno 20 dana sam se nadao da ćeš da staneš na noge, a sada kada nismo zajedno i kada se mirim da nećemo nikada biti, govori mi da ti je mnogo lakše da ne budeš u mom prisustvu. Ja bih tebi prišao sto puta, sada nisam namerno - rekao je Ivan.

- Kako ne shvataš da meni treba jedna vrsta slobode u jednom periodu?! Ja tebe razumem, ti mene ne poznaješ i žao mi je - rekla je Aleksandra.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić