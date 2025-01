On se igra s njom i ona s njim: Aneli dala sud o odnosu Luke i Sandre, on otkrio zašto ne može da bude s njom u vezi! (VIDEO)

Njihov odnos je prava konfuzija!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'' sa voditeljkom Ivanom Šopić. Aneli Ahmić dobila ja reč.

- Ako Luka igra rijaliti, onda igra i ona. Ovamo neće da uđe u vezu, a ljubomoriše. Rekla je Janjušu da ga čeka, a Luku non-stop napada. To je njemu zanimljivo, ali meni se on poverio, tako da ja smatram da među njima nešto nije upalilo. Koliko mu se sviđa, toliko mu se i ne sviđa. On se igra s njom i ona s njim - rekla je Aneli.

- Za mene je rijaliti, ako bih ušao u neiskren odnos s njom. Ona nije razvedena još i ja imam neke kodekse. Ne želim da je povredim na neki način, jer sam ovde došao da sa svima komuniciram - rekao je Luka.

- Reći će ti vrlo uskoro da joj daješ lažnu nadu - rekla je Kačavenda.

- Ona se meni obraća - kazao je Luka.

- Ja se tebi obraćam? Ti meni prilaziš - rekla je Sandra.

- Mislim da su prešli neku granicu, on je gotivi i ona je luda za njim. Njemu ne odgovara takva Sandra, nije bitan papir. Pokazao je da je ljubomoran, kad je došao Janjuš. Tu je dobila reakciju koju je htela - rekao je Ivan.

- Ona nikom nije rekla da joj se sviđam, čak ni Aleksandri. Ona ima svoj stav - rekao je Vujović.

- Nisu iskreni ni jedno, ni drugo u ovom momentu. Ona nema poverenja u njega, a on nije toliko ozbiljan s njom - rekao je Mića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Iva Stanković