Kakav udarac na Gastozov karakter: Anđela sigurna da je njegov spas u rijalitiju, pred svima ga isprozivala! (VIDEO)

Nije birao reči!

Voditelj Darko Tanasijević tokom emisije "Pitanja novinara" razgovarao je sa Anđelom Đuričić, a prvo je dala sud o svemu što su rekli Stefan Karić i Nenad Marinković Gastoz.

- Komentarisali smo Stedanovo komentarisanje i drago mi je što je on sad potvrdio da iznosi svoje mišljenje, ali da je i bio oružje ljudi koji dele njegov stav - rekla je Anđela.

- Ne, mi ovde nemamo sastanak i ne usaglašavamo se - dodao je Stefan.

- Ja znam kako sam razumela, on je govornik ljudi koji ne žele da pričaju da ne bi dobijali negativna pitanja od naše podrške i bio na anketama. Ja mislim da sam ja to dobro razumela. Ja sam u nedelju rekla da mislim da mu je na nominacijama jezik bio brži od pameti i da nije mogao da se iskontroliše. Ja sam možda upotrebila grublji izraz, ali suština je ista. Smatram da je on najviše uzeo maha u komentarisanju nas - nastavila je ona.

- Zbog čega si rekla da bi Gastozovo učešće bilo drugačije da nije tebe? - pitao je Darko.

- Koliko je on zreliji za neke stvari koje mi je pričao i koje sam primenila toliko mislim da je za njegove međuljudske odnose bolje što ima mene. On bi dao dušu i srce, ja to volim kod njega i u to sam se zaljubila, ali on za te stvari nema karakter. Njega da gaziš on će da dođe da ti pomogne. Smatram da bi ga ljudi mnogo koristili. Ja kad vidim neki njegov postupak sa strane kažem mu da ima sreće što ima mene, ali to je njegova ličnost i to ne može da se promeni. On nije obezbeđenje, a glumi ga svaki dan kad je frka. Kad sam bila u diskoteci pre mesec dana i kad su Matora i Dragana imale problem naravno da ću da reagujem kad se nađem, ali kad dođe obezbeđenje slakanjam se. Nije on ništa sprečio, samo je mislio, a Ena i Peja su nastavili i imali su svoj sukob. Pre mesec dana kad smo bili u odabranima ušao je u svađu sa Slađom zbog Ene, a sad su one drugarice i posle me pita da li je to moguće. Svaka čast, treba da brani žene, ali sa Kordom je ušao u sukob jer je branio Mateu i sebi je Kordu natovario na vrat, a onda sam i ja ušla u sukob sa njim - pričala je Anđela.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić