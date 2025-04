Ti si prikolica Gastoza i Anđele: Uroš pokazao zube Kariću, pa ga napljuvao kao nikad do sad! (VIDEO)

NIje birao reči!

U toku je emisija "Izbor potrčka", a voditelj Milan Milošević na samom početku dao je takmičarima "Elite" priliku da komentarišu današu podelu budžeta ovonedeljnog vođe Stefana Karića.

- Ja se slažem sa Aleksandrom, svi se plaše Osmana i Stefana. Svi njegove postupke sa bivšim devojkama komentarišu sa strane, siguran sam. Nije on bajan i sjajan, ali mu ćute jer ga se plaše. Ja ga se ne plašim i boli me d*pe ko je on. On je mala maca za mene. On je u skoro svakom budžetu provukao Gastoza i Anđelu, a kad sam mu sugerisao na to okrenuo je ploču. On je prikolica Gastoza i Anđele, zahvali im se što postojiš u ovom rijalitiju. Ti si sad okrenut protiv Anđele, videli smo sa kim si se slikao na slikanju. Luku si ovde upoznao, a Peju znaš 15 godina i dao si mu mali budžet. Karić nije pokazao poštovanje, a Jovan jeste. Terzi je dao srednji, izgleda da Karić voli da mu se puši k*rac. Njegova podela je lakrdija, ali nije njegova sramota nego njihova jer su ćutali. Kao što ti morališeš Gastozu i Anđeli tako ću ja tebi, da te podsetim kako si bio bezosećajan prema svojim devojkama. Budi njihova prikolica, a poltroni neka ćute. Ovo danas kao pop da je pričao, a ja sam bio u crkvi. Blam, blam, blam. Gastoz je za njega mala maca i veličina. On je bacao posteljine, imao brutalne svađe, bio preljubnik, a i varao - pričao je Uroš Stanić.

- Pričao si sa Anom Nikolić da je varao pokojnu misicu - dodao je Milan Milošević.

- Takva je bila priča, napolju si bili dokazi da je on nju varao. On ni tu nije bio veran i iskren - rekao je Uroš.

- Ti si tad imao šest godina - poručio je Karić.

- Pokušao je da bude žrtva, a ne može nikad da bude žrtva. On je ispao monstrum, sad se na sudu bori za pravdu. On je krš - nastavio je Uroš.

Autor: A. Nikolić