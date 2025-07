Puče tikva! Ivan otpisao Matoru za sva vremena, pa žestoko urnisao Anđelu zbog svakodnevnih poniženja: Ona je krpa koja može da upije sve! (VIDEO)

Nije birao reči!

Voditelj Darko Tanasijević tokom emisije "Izbacivanje" razgovarao je sa Ivanom Marinkovićem, koji je izneo svoj sud o gorućim temama koje poslednjih dana tresu najgledaniji rijaliti u regionu.

- Interesuje me tvoj sukob sa Matorom, da li ovo pokazuje da je to prijateljatvo bilo fejk? - pitao je Darko.

- Fejk nije, sa moje strane nikako, jer nemam fejk prijateljstva. Klimavo bilo jeste, primetio sam to poslednjih mesec dana sa njene strane. Dok je trajala gongula između Dragane i nje i ko će da bude nanjihovoj strani ja sam bio i uvek sam bio tu za razgovor. Ona je tad imala ozbiljne neprijatelje. Boli me nepravna i ta nezahvalnost. Osećam u vazduhu već mesec dana da me izbegava i da je već mesec dana tražila sitnicu da se istrese na mene. Dok je tu devojku psovao Terze i pozivao njene roditelje svaku emisiju, a sad joj je taj Terza najbolji drug. Kad čujem da su joj ljudi koji su je najgore gazili sad prijatelji, a mene više ni ne nudi, a ni ne treba mi. Ja nekad kažem ironično i kroz osmeh preko stola. Ona više sa mnom ne provodi vreme. Karić joj je bolji drug i nemam ništa protiv toga, ali kad povežem to sa prošlom godinom i "Zadrugom 6", Terza je sad bitan Kariću i ona to ne može da razdvoji i ona to spaja. Terza je uradio mnogo gore stvari Matoroj, a ja ništa, naprotiv uvek sam bio tu za nju. Ja kad sam imao sukobe niko za mene nije skakao za stolom, a ja za sve - pričao je Ivan.

- Rekao si da ispada da je Aneli u pravu i da ona prodaje prijatelje - rekao je Darko.

- Da, jer je meni okrenula leđa pred kraj. Zna kakva je bila situacija prošle godine u mom slučaju. Ja sam joj prebacio za Karića u svađi jer je rekla da je Stefani govorila da se Karić udvarao Anđeli i on je to njoj progutao, a ona sad mora da održava prijateljstvo jer zna da je slagala - pričao je Ivan.

- Aleks i Milovan? - upitao je voditelj.

- Toliko su bolesni da imam blam od pogleda. Ne mogu da verujem koliko pokušavaju da nas lažu. Cvrkuću kao da su se prvi put upoznali, kao sa imaju čajanku Gastoza i Anđele. Ne znam da li sam im ja osvežio vezu i vratio ih na početak. Imaju dovoljno godina, kao kad kažeš sebi da nema više vremena i da je bolje da drže ovo što imaju, ali verujem da je i on opsednut njome - nastavio je Marinković.

- Kako komentarišeš to što je Anđela slala Krletu poruke i raspitivala se gde je Karić? - upitao je Darko Tanasijević.

- Kompletna situacija je i sa Karićeve strane bila početak muvanja - rekao je on.

- Šta se dešava između Anđele i Gastoza? - upitao je voditelj.

- Ona je krpa koja može da upije celo jezero bez problema. Ljudi kažu da igra igru, ali ona nije takva. Ona više nema granicu. Oni su u zadnjih 15 dana promenili 15 odluka. Ona gleda da li je on ustao, da li on ima temperaturu, a sve bih to prihvatio da se ona pokunji i da prećuti. Što je najgore sve je izokrenuto, on opušteno komentariše Sofi, Sofiju, druge devojke, ponižava je i ona sve više trpi. Za mene je ona od prvog dana krpa koja može sve da upije. Ona je toliko bila opterećena da li će da dobije neku nagradu, rekao sam joj da će da dobije SMS, a ona odjednom komunicira sa mnom - nastavio je Marinković.

Autor: A. Nikolić