Kuvar u ručku pronašao mrtvu zmiju, ipak je podelio obrok: Više od 100 dece se otrovalo u Indiji

Nacionalni savet za ljudska prava u Indiji (NHRC) pokrenuo je istragu nakon izveštaja da se više od 100 dece otrovalo nakon školskog ručka u kojem je pronađena mrtva zmija.

Kuvar je iz jela uklonio mrtvu zmiju, ali je svejedno podelo obrok, preneo je BBC.

Kako navodi NHRC, kuvar je uklonio mrtvu životinju, ali je uprkos tome nastavio da deli obrok. Incident se dogodio u gradu Mokama u indijskoj saveznoj državi Bihar, gde je ručak navodno poslužen za oko 500 učenika.

Kad su deca počela da pokazuju znakove trovanja, meštani su blokirali put u znak protesta.

"Savet smatra da ovaj čin, ako je tačan, ukazuje na ozbiljno kršenje ljudskih prava učenika", navodi se u saopštenju.

Children fall ill in India after dead snake found in school meal https://t.co/Rvxcur3RH6