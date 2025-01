Gastoz vs Aneli, ko je sujetniji?! Zbog podrške žestoko zaratili, Bebica neuspešno pokušao da zaštiti Ahmićevu! (VIDEO)

Borba!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Zar nije ironija života da te optužuju da si sujetan baš oni koji su najsujetniji i koji su ljubomorni na tebe? - glasilo je pitanje.

- Pa optužuju me Aneli, Uroš, Bebica, Ivan, je l' ima još neko? Ja se stvarno ne osećam tako - rekao je Gastoz.

- Gde udaraju kada kažu da si sujetan? - upitao je Milan.

- Pa verovatno da se nisam ostvario negde, a ne znam gde su se oni ostvarili - rekao je Gastoz.

- Sigurno aludiraju na mene, ja uopšte nisam sujetna. On je za mene najsujetnija osoba koja je ušla u rijaliti. Osetim to u sebi, sujetan je svaki put kad se o meni pričalo. Ponižavanje mene je pokazivanje njegove sujete. Ne shvatam da sam mu ništa loše napravila da bi me tako ponižavao - rekla je Aneli.

- Dobro sad ću da te lažem i pričam da si pametna. Od tebe se očekuje da ti se smejemo kad izlažeš - rekao je Gastoz.

- Prvi put sam osetio sujetu kod Gastoza kada su bili Anelini procenti u pitanju. Sujetan je zbog mesta u finalu - rekao je Gastoz.

- Ja ne znam o čemu vi pričate, o kakvom superfinalu?! Tek smo peti mesec, je l' vi znate gde je jul? - upitala je Kačavenda.

- Na koji način možeš mene i Aneli da staviš na istu lestvicu? - upitao je Gastoz.

- Baš ne može jer ti igraš igru - rekla je Aneli.

- Ti si svaki put udario na njene procente - rekao je Bebica.

- Degradiraćeš sebe, komentarisaći nju - rekao je Gastoz.

- Ti opet nju ponižavaš - rekao je Bebica.

Autor: N.P.