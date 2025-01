Ima svoju teoriju: Kačavenda sumnja da Stefani iskorišćava Matoru jer joj treba sigurnost, a evo kakvu im je predvidela budućnost (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Uroša Stanića:

- Kako komentarišeš što su Stefani i Matora krile trudnoću od Munje?

- To je boleština, da Matora pravi slavlje, da priča kako dete liči na nju, a Stefani je izmanipulisana, jer Matora manipuliše takvim devojkama, a iskreno ona se plaši da bi se Stefani i Munja pomirli da su se videli. Njoj prija stabilnost Matorina, ali osuđujem ih zbog svega, a boleština da Stefanina majka slavi sa Matorom - rekao je Uroš pa dodao:

- Ovde sada Slađa juri kadar, jer je Munja sada popularan, to njoj ide u korist - dodao je Uroš.

- Meni je stalo samo do deteta, ostalo me ne zanima - rekao je Munjez.

- Ja moram da kažem da sam imala situaciju da je meni jedna žena rekla koja radi u bolnici, da je Stefani trudna, ja nisam konstatovala, ali juče se nisam iznenadila. E sada Stefani nije glupa devojka, ona je znala šta i kako, ovo je morbidno. Što se Matore tiče, ko je je*e, ona je govorila da neće uloziti u veze sa strejt devojkama, da neće praviti to što je radila, a opet je uradila, a da ne pominjemo da znano da je Stefani izašla sa nulom, e sada meni ne bi bilo čudno ni da je Stefani izmanipulisala Matoru zbog sigurnosti, a Matora je budaletina, opet će ostati sama, a njoj to odgovara. Ona je znala da je Munja otac, a tu ima sigurno neki obostrani interes, ne osuđujem Matoru, jer smatram da Stefani glupa nije. - rekla je Kačavenda.

- Meni nije jasno kako Munja nije čuo za to, on je trebao da proveri to - rekla je Sanja.

- Ona nije imala simptome trudnice, ona je mene sinova više puta - govorio je Munjez.

- Ja bih volela da čujem i drugu stranu, meni je njegova reakcija bila neverovatna, on kao u šoku, i govori kao da je znao. Sa druge strane meni deluje da je Stefani ubeđena da je Matora njoj stabilnija i sigurnija. - rekla je Sanja.

Autor: N.B.