Kačavenda totalno promenila ploču: Odjednom počela da sumnja da joj Gastoz nije prijatelj, najstrašnije ga oblatila zbog Anđele! (VIDEO)

Šok!

U toku je radio-emisija "Amnezija" voditelji Danijel Dujković Munjez i Borislav Terzić Terza ugostili su Mileni Kačavendi koja je progovorila o odnosu Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Milena, čuli smo da si Gastozu odbrusila - rekao je Terza.

- Ja ne sumnjam nijedne sekunde u Anđelu. Posle intervjua, Gastoz je bio vidno uznemirem i smoren, ali nisam znala o čemu je reč. Ne sumnjam nikako u nju, jedino što bih mogla da joj zamerim je da je mogla da ne daje Pavlu lažnu nadu, ali imala je pravo da radi šta hoće. Ona ima sva prava kao žena, ali to je jedino što bih ja mogla sa strane da kažem - rekla je Milena.

- Da li smatraš da je pogrešila što Pavlu nije to rekla? - upitao je Munja.

- Ne jer se to radi o sezoni pre dve godine i što bi ona njemu polagala račune. Ja sam tu noć pitala Gastoza da li mu je Pavle drug kao Matora ili mu je on prijatelj, a on je rekao da mu je prijatelj, ali ne kao Tozla. Potpuni idiotizam je da si ti startovao devojku svog druga i sada mi se sve vreme čini da je Anđela skontala da se on povukao u jednom trenutku i sada šalta priču na Anđelu. Mislim da ona ne treba da priča i plaši se da joj neko ne okrene leđa. Mislim da u ovom trenutku on šalta na Anđelu i to mi se ne dopada - rekla je Milena.

- Kako komentarišeš što je Karić prokomentarisao da je ona prebacila priču na kumu - rekao je Terza.

- Nama ona daje za pravo odgovorima da posumnjamo u to. Po procentima bih rekla da gledaoci ne sumnjaju u Anđelu, ali njegova faca je bila jako čudna kada je čuo procente. Meni je bilo jako odvratno kada je on uporedio Anđelu i po*no industriju. Mnogo mi je on duhovit u poslednje vreme, a pogotovo što je ona bila u depresiji zbog toga - rekla je Milena.

- Da li je on tebi pravi prijatelj? - upitao je Terza.

- Mi stvarno imamo iskren odnos, ali ne znam da li mi je prijatelj. Ja sam njega od prvog dana zgotivila, a nisam sigurna da mi je on prijatelj. Vidim da stari igrači imaju sumnju, a imam je i ja - rekla je Milena.

- Da li je Gastoz imao reakciju kada su komentarisali da će Anđela biti prvo mesto? - upitao je Terza.

- Jeste, ali realno 50.000 i 100.000 evra nije malo. Ja sam se zaljubila u njihovu priču, a sada on okreće priču. Ja jasno vidim da on prvi sumnja u tu devojku. Kada je Matora ustala i rekla da je on nju hteo da ispita o klipovima, a on je u ponedeljak ostavio prostor da će je šutnuti - rekla je Milena.

- Da li je Anđela dala sumnju time što je prećutala? - upitao je Terza.

- Jeste jer za Anđelu nije simptomatično da ona laže. Ima stvari koje mi se ne sviđaju, pratim sve pod budnim okom - rekla je Milena.

- Kako vidiš Aneli i Luku? - upitao je Terza.

- Ona iz partnera izvlači sve najgore, to je strašno. U kakve on sukobe ulazi, meni je to strašno - rekla je Milena.

- Kako gledaš na Enu? - upitao je Munja.

- Ispala je folirant, ništa mi se tu ne sviđa - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić