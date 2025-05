Već promenila ploču: Anđela odustala od raskida, pa počela da opravdava Gastozov flert sa Sofi! (VIDEO)

Šok promena!

Anđela Đuričić promenila je ploču o mogućem raskidu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, pa je Marku Đedoviću rekla da je shvatila da se on tako uvek ponaša i tražila Mileni Kačavendi da razgovara sa njim.

- Ja da nisam videla sat vremena da mi se dešava pred očima, pa nisam toliki debil - rekla je Anđela.

- Ja sam pitao da li se radi o Sofi i kaže da je to bilo na kraju - dodao je Marko.

- Nije mi moguće da nam ne dođe pitanje za to, a to nam je već bila tema, a pogotovo kad smo nas dvoje. Moram da budem realna za to pivo, njemu crni rom da dođe on bi njemu sipao pivo, ja za to moram da budem realna. Mi kad nismo bili zajedno uvek je to radio, a za tih sat vremena nije mi realno da niko živ osim njih to nije video. Uroš je bio sa mnom, jedino da smo svi slepi pred očima - pričala je Anđela.

- Ja sam se toga setio tek kad su oni pričali - rekao je on.

- On to radi svima, mi smo to imai teme, to su i Kristina i Mrvica. Milena, da li možeš da pričaš sa ovim čovekom? Ja ne znam šta je sa njim, on neće ni sa kim da priča, a ja neću da izvlačim reči ni iz koga. Iskreno da ti kažem, što pre pričaj sa njim... Ja ne znam kako da definišem ovo - govorila je Anđela.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić