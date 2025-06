Slepa pred očima: Anđela videla Gastozov flert sa Sofi, pa sve šokirala! Da li sve sluti na novo pomirenje? (VIDEO)

Ovakvu njenu reakciju niko nije očekivao!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari su imali priliku da pogledaju kako Nenad Marinković Gastoz flertuje sa Sofi Tikačenko.

- Mateja i Gastoz su mi preslatki, vidim da treba i Sofi i ja da se družimo i postaćemo nas dve drugarice. Ja ga poznajem i izgorela bih da je drugačiji na ovom klipu. Mateju vrlo dobro poznajem i mislim da ga Sofi nije odradila na taj način, ali iskreno pošto provode preme od decembra, malo mu je proradio ego i sujeta. Nije mu prijatno i dao je do znanja da mu to nije okej - govorila je Anđela.

- Nije, poenta je bila ta da sam komentarisao Gastozov i moj ondos i rekao da nije ispoštovao svog prijatelja i da smatram da ni on mene ne bi ispoštovao, kao što me nije pitao za Anđelu. On je sve preskočio - dodao je Mateja.

- Ja se ovde svaki dan nerviram. Iskreno ću da kažem da je ovaj klip Gastozov rijaliti i ovaj dan smo imali "Igru istine", on je njoj tad rekao da će da je pokupi do hotela i to je bilo posle toga. Ovo je perfidno radio da bi izazvao moju reakciju. Znaš kako je ovo spontano, kao kad je peti put pričao svoje snove. Iskreno, ja dobro znam njega u svakoj situaciji i na ovom klipu je čist rijaliti sa njegove strane, a kad kaže da je najlepša i slatka to nije. On sad hoće da okrene na sprdnju. Od ponedeljka se promenila njegova priča, sad je sve šala i zaj*bancija. Pre nije bio problem da kaže da je Sofi najlepša, a sad mu je Sofi lepa, a ja najlepša - rekla je Đuričićeva.

- Pa ti meni jesi najlepša, ti si sve, moj izbor, a ona jeste lepa. Ja ne mogu vas dve da gledam istim očima - dodao je Gastoz.

- Ja više ne padam na ove priče i niko neće da se igra sa mojim emocijama - rekla je Anđela.

- Ja sve radim perfidno, stari sam i namazani rijaliti igrač. Ja lepo kažem da je ovo moj teren, malo se igram s emocijama, malo s devojkama, malo s ljudima i to je sve u skladu sa mojim mogućnostima. Morate da budete svesni da je ne muvam, kad bih je muvao kako znam i umem to ne bi bilo pred svima. Ne bih se tako ponašao prema njoj, kao što sam i Anđeli rekao da je moja. Ovo što ona hoće da predstavi nije u mojoj glavi. Ja volim ovakve budaletine i lajsne, meni je gušt da se ja makljam, a to moraš da shvatiš koliko god želiš da plasiraš ovu priču to ti neće proći - govorio je Gastoz.

- Vidi se na ovom klipu, a i u mnogo situacija da on sve radi namerno, a onda i sam kaže da želi reakcije drugih. On voli da je nasmeje. Ja sam tad prolazila kroz kuću, Anđela ne želi da sluša šta Gastoz radi sa strane. Znam da ovo radi namerno, kao što je i sinoć nešto namerno rekao i rekla sam mu da mi se ne obraća. Vidim da je tenzija malo spala. On napravi idealnu situaciju da ovako nešto kaže, kao što je uradio i za san. On ovo uvek radi kako bi ublažio situaciju i radi da namerno izazove neke reakcije - komentarisala je Jelena.

- Anđela se teši da on sve radi perfidno. Sofi ovo svesno radi, Mima je malopre htela da joj uvali da sipa Gastozu sok. Što se tiče ove pijanice, jasno je da ga Anđela ne zanima. Anđela se teši da je sve ovo perfidno, Mateju ovo jako pogađa što se dešava sa Sofi. Znam kako je Mateja prvi put pocrveneo i znam da mu ne odgovara i da zbog toga nema lepo mišljenje o Gastozu i zato ne želi da ima Sofi kontakt sa Gastozom. Anđela njega ne zanima još od 2. januara kad se smrzao dok je čekao pivo. On nije ušao u drugu vezu jer zna da je Anđela ozbiljan učesnik, a ako se setimo kako je komentarisao Sofi još u septembru - rekao je Bebica.

- Pa sad smo došli na to da meni ubacuju da ja ubacujem treću osobu - dodala je Anđela.

- Anđela odavno nema žar u sebi. Ja sam gledao juče kako je radi sujeta na Sofi i to samo jer će ona da joj skine dečka, ali tu nema emocija. Oni su tema već četiri nedelje, a Anđelu i Gastoza više niko ne prati. Njihova veza nema težinu da nije bilo Karića, a sad je to Sofi - nastavio je Gastoz.

- Sofi je mirna kao bubica, a ja sam taj koji se obraća njoj - poručio je Gastoz.

Autor: A. Nikolić