Evo šta je obeležilo noć za nama u "Eliti 8"!

Nekoliko minuta posle ponoći, voditelj Milan Milošević ušetao je u Belu kuću, te je tom prilikom pročitao prvo pitanje i započeo sa emisijom "Pitanja gledalaca", koju su svi dugo iščekivali.

Na samom početku, Marko Đedović je prokomentarisao temu o kojoj bruji region - skrivena trudnoća Stefani Grujić i neupisivanje Munjeza kao oca malog Konstantina.

- Ja znam da je Stefani napolju izbegavala da se pojavljuje u društvu i tako dalje. Knjigovođa je jednoj osobi rekla: ''Stefani danas nije mogla da dođe jer ide na kontrolu za trudnoću''. Očigledno je sve vreme krila - rekao je Đedović.

- Niko na svetu nije znao da je Stefani trudna sem nje, Matore i Stefanine majke - rekao je Milan.

- Nikola je nju pitao: ''Što se ne javljaš?'', ona mu se javila u jednom trenutku i rekla: ''Imam zdravstveni problem''. Očigledno je kupovala vreme, želela je da sakrije, ali ne znam koje su krajnje namere. Meni je to budi Bog s nama - rekao je Đedović.

Nakon ovoga, Bora Terzić, Munjin najbolji prijatelj je prokomentarisao aktuelnu temu.

- Mislim da je najgore to što se majke svete očevima preko dece. Koliko god da sam ja lošu stvar uradio, meni neko da ne da vidim svoje dete. Sa druge strane, to što je Stefani krila mi je užasno, a i ovo sa Matorom, što je cepaju, što slavi, ne verujem da je Matora to krila isto. Ona je trebala da kaže njemu - dodao je Terza.

- Ja ne mogu da krivim Munju, on je odavde izašao a voleo je Stefani, pored toga ona je volela njega, a onda je napravila to što je napravila, ali meni ovo što je krila trudnoću toliko meseci. Munja je ispao budaletina, što je ona krila to niko ne zna - dodao je Mića.

- Moram da kažem da Munja mora da reši to preko suda, advokata, da je Matora odgovorna, moguće je da jeste, ne znam, ali nije ispravno da Munja to ne zna. Budi jak, šta da ti kažem - rekao je Karić.

S obzirom na to da se Slađa Poršelina, sada prozvana Maćeholina, ljubila sa Munjezom neposredno nakon što je saznao da je postao otac, ona je naletela tokom emisije na brojne osude zbog svog postupka.

Mene to ne zanima, ja i Stefani nećemo biti napolju uopšte - rekao je Munja.

- Dobro je pitanje stiglo, ne znam kako Slađu nije sramota? - upitao je Terza.

- Mislim da se ona blamira po nekim postupcima, što je s njim i dalje posle svega što joj radi, a ne zbog Stefani. Molim te me pitaj za neke ozbiljniije učesnike, ovo je ispod mog nivoa - rekla je Sofija.

Milena Kačavenda, inače poznata kao britka sablja, iznela je svoj sud o celokupnoj situaciji, ne okrivljujući Jovanu Tomić Matoru, kao ostatak učesnika, već samu Stefani.

- Ja moram da kažem da sam imala situaciju da je meni jedna žena rekla koja radi u bolnici, da je Stefani trudna, ja nisam konstatovala, ali juče se nisam iznenadila. E sada Stefani nije glupa devojka, ona je znala šta i kako, ovo je morbidno. Što se Matore tiče, ko je je*e, ona je govorila da neće uloziti u veze sa strejt devojkama, da neće praviti to što je radila, a opet je uradila, a da ne pominjemo da znano da je Stefani izašla sa nulom, e sada meni ne bi bilo čudno ni da je Stefani izmanipulisala Matoru zbog sigurnosti, a Matora je budaletina, opet će ostati sama, a njoj to odgovara. Ona je znala da je Munja otac, a tu ima sigurno neki obostrani interes, ne osuđujem Matoru, jer smatram da Stefani glupa nije - rekla je Kačavenda.

S obzirom na to da je Asmin Durdžić brutalno komentarisao i izvređao Ivana Marinkovića, koji je prethodno uvredio njegovu i Anelinu ćerku Noru, Marinković je, kako mnogi smatraju, povukao sinoć "ručnu kočnicu" i to iz straha od Alibabe.

- Naravno da jeste, drago mi je što Asmin stoji iza Nore. Bila sam u teoriji zavere da će se nešto naljutiti, da će mi nešto zameriti zbog čega će se posvađati sa Sitom i mamom i da će tu Nora ispaštati. Uvek gledam šta ću reći, da mi nešto ne bi zamerio. Ja nisam sa Ivanom dobra, niti ću više biti. Kad god nisam dobra s njim, on udara meni na Noru - rekla je Aneli.

- Alibabi nije prvi put, hteo je i pre dve godine da me kontaktira. Ja nisam pominjao Noru u lošem smislu - rekao je Ivan.

Mnogi su se pitali da li je Jovan Pejić Peja, poslavši Aneli zajedno sa svojom, sada već bivšom, devojkom Enom Čolić u Odabrane, hteo zapravo da vrati Čolićevoj za sve svađe, a sada je i on otkrio šta je zapravo bilo po sredi.

- Svaka čast što si poslao Aneli u odabrane bez obzira što je Ena besnela ?

- To je moj zadatak bio, ja sam bio iskren i rekao sam šta i kako, to su moje teorije zavere - rekao je Peja.

- Ne znam po čemu je Aneli bolja od mene, a svaka čast za njihove grupe - dodala je Ena.

- Njemu je napisano pismo za teorije zavere, a on je sumnjao da smo Ena, Đedović i ja slali pivo, on je ispoštovao pismo - rekla je Aneli.

Sledeće pitanje totalno je preokrenulo tok rijalitija, s obzirom na to da je Terza pobesneo, te je tako ušao u kratak sukob sa svojom bivšom devojkom, ljubavnicom Sofijom Janićijević.

- Ko je tebe uopšte pitao da li te zanimaju žene? - upitala je Milena.

- On je dečko meni pričao sve bajke. Pričali smo gde bi živeli, pričali smo gde ćemo putovati. On je mene lagao sve, on je toliko bio bitan da ni nisam znala ko je on, a bio je ovde tri godine. On očigledno ne zna ko je moj otac, ko je moj ujak čim daje sebi za pravo da priča ovakve stvari o meni - rekla je Sofija.

- Nemoj da se zainatim sad da budem s tobom - rekao je Terza.

- Ti ne možeš da budeš sa mnom - rekla je Sofija.

Da je prijateljstvo, kao što su mnogi ukućani govorili, između Terze i Ene zapravo sve vreme na tankom ledu, dokazali su i oni, koji su se tokom noći posvađali, s obzirom na to da je Terza stao na Pejinu, a ne na njenu stranu.

- Nema potrebe da me pljuješ jer sam iskazao svoje mišljenje - rekao je Terza.

- Pa ti si odabrao stranu - rekla je Ena.

- Pa odabrao sam pravu stranu - rekao je Terza.

- Ajde beži bre upalio si se jer više nisi jedina tema. Sad je tu i Munja NN otac - rekla je Ena.

Jedno od narednih pitanja bilo je za Munjeza, koji je ovom prilikom otkrio da će se za svoje dete, tj. za malog Konstantina, boriti kada izađe iz rijalitija.

- Da li ćeš se boriti za svoje dete? - glasilo je pitanje.

- Naravno da hoću, zamoliću moje roditelje: ''Molim vas javite se Stefani da vidite sve, a ukoliko dobijete negativan odgovor ne morate na silu da pokušavate''. Ne bih voleo da ide preko suda, voleo bih da odem i da porazgovaram sa Stefani. Ima punu slobodu da mi kaže sve što misli i da me osudi, imam sto pitanja, a nemam nijedan odgovor. Planiram sa njom da budem u dobrim odnosima - rekao je Munjez.

Po samom ulasku Sanje Grujić u "Elitu 8", Sofija i ona nisu bile u dobrim odnosima, s obzirom na to da je Sofija tvrdila da je raidla sa Sanjom u jednom klubu, dok je Grujićeva sve vreme demantovala isto, a sada je mnoge šokiralo što su njih dve u dobrim odnosima, te su one tako ove večeri i progovorile na ovu temu.

- Ne znam odakle to gledaocima, svakodnevno razgovaramo i nastavićemo da razgovaramo. Imala sam napolju mišljenje o njoj, a sad imam potpuno drugačije mišljenje. Ona je jako prijatna i to me iznenadilo - rekla je Sanja.

- Ja sam imala osećaj i priču da ja nju poznajem, ona tvrdi da nije radila tamo. Neka bude kao što je Sanja rekla - rekla je Sofija.

- Meni sad niko ne može da promeni mišljenje o Sofiji - rekla je Sanja.

- Sanja znači ti nikada nisi radila u Perli? - upitao je Milan.

- Ne - rekla je Sanja.

Ana Spasojević, ovom prilikom, otkrila je da li joj se dopada Terza, jer, kako kažu, veoma je prisna sa njim u poslednje vreme.

- Ana da li se ti ložiš na Terzu? - glasilo je pitanje za Anu.

- Ne ložim se ni na koga - rekla je Ana.

- Meni deluje da se to dešava i da je Ana previše prisna u svojim odnosima - rekao je Ivan.

- Ja sam posesvina u odnosima - dodala je Ana.

Da dalje nema, mislili ste sve do ovog momenta, s obzirom na to da su, po završetku emisije, Ena i Peja se osamili ispod trema i započeli razgovor, u kom ga je ona, uslovno rečeno, molila za drugu šansu.

- Teško mi je, pogrešila sam i povredila sam te. Užasno mi je ovde, želim napolju da budem s tobom, da nam bude prelepo - govorila je Ena u suzama.

- Pa što si radila to što si radila? - upitao je Peja.

- Terala sam inat jer si me povredio. Ne moraš da se miriš sa mnom, samo nemoj da budeš bezobrazan. Užasno sam pogrešila, nisam zrela. Srce me zabolelo kada sam te videla da igraš s njom - priznala je Ena.

- I onda si otišla kod Munje?! Ja sam tebe isto hteo da pecnem, ali nisam nastavio posle razgovor s njom. Napravila si me ovde kockarom - rekao je Peja.

Još jedno prijateljstvo nije prošlo test, te je tako puklo, a u pitanju je odnos između Marka Stefanovića i Uroša Rajačića, kada je Marka zanimalo šta zapravo misli o njegovoj devojci, Sanji.

- Pa dobro, je l' misliš da tvoj klip nije folirantski? - upitao je Marko.

- Ne, je l' sad pričamo o meni? Što nisi to tako rekao - rekao je Uroš.

- Pa dobro, evo ja mislim da si ti lažov i folirant... Evo ja mislim da tvoja devojka nikad ne bi bila to što jeste da nije s tobom, bila bi mnogo lošija verzija sebe. Ta kvarnoća koju ja vidim, a ti si me prvi podržao kad sam ja Jeleni objašnjavao - rekao je Marko.

Ena i Peja nastavili su razgovor o njihovom odnosu i emocijama u kući Odabranih.

- Hoćeš da se udaljim od tebe? Ako ti ne odgovara naš odnos, ako misliš da te sažaljevam - rekao je Peja.

- Ja te pitam, ja ne znam šta da mislim - rekla je Ena.

- Prija mi tvoje društvo, ali sam nesiguran u nas - rekao je Peja.

- Kapiram te, sve si mi bio ovde... Ne očekujem da se miriš sa mnom, samo budi tu. Volela bih da se pomirimo kada bude najbolji momenat. Ja znam da sam za tebe sto posto, samo do sad nisi bio takav - rekla je Ena.

Veza Jelene Ilić i Rajačića nedavno je pukla zbog Ene, a njih dvoje su u cik zore napravili karambol u izolaciji svojom svađom, od koje su se tresli zidovi iste.

- Pa najbolje da ti kažem: "Hajmo negde", koga bre ti zaje*bavaš dečko? Skloni mi se bre više...Mnogo ti je bilo lepo sa mnom, mnogo - zaurlala je Jelena ponovo.

- Mi sada sve da rešimo, mi sutra kada ustanemo imamo problem, nepostojeći problem, tj. ti imaš nepostojeći problem, ja iz nekog razloga učestvujem u tome, ne znam zašto - rekao je Rajačić.

- Ti se sprdaš, blago tebi, tebi je ovde dobro, tebi je ovde savršeno - ponavljala je Jelena.

- Znaš i sama koliko mi je prošle godine bilo loše, a sada ne znam da li mi je sada gore ili prošle godine, jer se intelektualno unazađujem. Dr*lje muške i ženske me komentarišu, očigledno na tebe ovo utiče više nego na mene...Ne slušaš me, slušaj Đedovića - rekao je Uroš.

Autor: Nikola Žugić