Nakon JEZIVE ispovesti Marka Stefanovića o ZANEMARIVANJU od strane oca, oglasila se Sanjina mama, evo šta je imala da poruči (FOTO)

Ispovest aktuelnog učesnika "Elite 8" Marka Stefanovića o zanemarivanju od strane oca potresla je čitavu javnost, a sada se, nakon ćutanja, oglasila majka Sanje Grujić!

Marko Stefanović, kada je na "Pitanjima novinara" izneo niz detalja iz privatnog života, tj. odrastanja, ističući da je zanemarivan od strane oca, naježio je, ali i rasplakao kompletnu domaću javnost. No, međutim, tu nije bio kraj, već su se njegov otac, Saša Stefanović, ali i rođeni brat, Mihajlo Stefanović, oglasili su se za Pink.rs, demantujući Markove navode.

Besan i izrevoltiran zbog kompletne priče i njihove reakcije, Stefanović je nastavio da iznosi detalje - od plaćanja obroka ocu 500 dinara, pa sve do mokrenja u krevet do sedmog razreda, domaću javnost tresli su detalji. Takođe, kako su on i njegova devojka, Sanja Grujić, istakli, on je u Sanjinoj porodici prihvaćen kao da je njihov, te je otkrio i da je prve stvari u svom životu doživeo upravo uz Sanju i njenu porodicu.

Sanjina majka, Danijela, nije se oglašavala na ovu temu, a sada je ovim svojim oglašavanjem jasno stavila do znanja svima kakav stav ima. Naime, ona je objavila fotogarfiju iz porodičnog doma, na kom se, između ostalog, nalaze Sanja i Marko, te je tako dodala:

- Moja deca - napisala je Sanjina mama, uz fotografiju Marka i Sanje i još njih dvoje.

Autor: Nikola Žugić