Ena Čolić ponovo ponižena: Peja je oduvao pred svima, pa Aneli ponosno pokazala kako njoj stoji čuvena roze haljina (VIDEO)

Dva udarca!

Upravo je počela emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka je pročitala naredno pitanje za Jovana Pejića Peju.

- Rekao si: Bolje je biti vuk samotnjak nego ovca'', e pa očigledno ne znaš da vuk nije samotnjak već porodičan čovek. Čini se da ti nisi ni vuk ni ovca, već namazana perfidna lisica - glasilo je pitanje.

- Vuk samotnjak postoji, on kada ima svoje prijatelje i familiju, on itekako čuva prijatelje i familiju. Mislim da me gledaju kao lisicu jer se sad i ja malo igram - rekao je Peja.

- Ja sam ga posmatrala kao pingvina. Ja sam jutros plakala, ali videćemo koja ću ja životinja biti - rekla je Jelena.

- Je l' za svoje sve prijatelje govoriš da bi ih iskrivila od batina, kao i da je doktor iskrivio ili to govoriš samo Jeleni iza leđa? - glasilo je pitanje.

- Nemam želju da se svađam ni sa kim, a doktor je unakazio ovu njenu drugaricu - rekla je Ena.

- Samo das pokažem ovu moju haljinu koja je Ena nosila, ovako treba da stoji - rekla je Aneli.

- Da, isfotošopirana haljina sa Šeina od 20 evra - rekla je Ena.

- Ne čudi me da je pričala to, a sada se ne seća - rekla je Jelena.

- Sećam se da sam rekla: ''Pucaju ti laseri iz bradavica'', toliko je doktor unakazio - rekla je Ena.

- Ona duboko u sebi ima neki problem, nesigurna je u sebe - rekla je Jelena.

- Slađo šta ćete raditi ti i Munja kad izađete iz Elite, vezano za Stefani i bebu? - glasilo je pitanje.

- Ne znam zašto je to pitanje stiglo njoj, ona nema veze sa tim. Ja ću da pokušam na najbezbolniji način da rešim sa Stefani. Ja ću da se borim da ne budem NN - rekao je Munjez.

- Ne doživljavam sebe kao Maćehu, niti je on ikada bio veren sa Stefani - dodala je Slađa.

Autor: N.P.