Početak naučne fantastike: Ena priznala da su Pejine teorije zavere ništa naspram njenih: Došla sam mu kao kec na deset... (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka", a prvi snimak koji je pušten bio je snimak Jovana Pejića Peje, i Bakija.

Najjači deo mi je kada kaže da smo Đedović i ja odvukli Enu. Meni nije ovo ništa loše, pogubio se malo od informacija. Ne zameram mu ništa. Mislim da je malo popustio sad, ne misli on ništa loše. Prvi put vidim da je nekako opušten - rekla je Kačevenda.

- Ne znam kad sam mu rekao "pazi šta radiš", moguće da jesam. Nisu teorije zavere loša stvar, upadali su mnogi u to. Mislim da je to samo opravdanje za neki neuspeh. Ena mi je pričala o njegovim ozbiljnim teorijama, ja da sam upao u tako nešto, sigurno bih se diskvalifikovao. Verujem da je počeo da voli, pa se zato pogubio. Rekao je u početku da nije želeo da ulazi u vezu, verujem da se zato pogubio. Mislio sam da ga je Baki ubacio u teorije zavere, govorio mu je da je veza u rijalitiju loša. Kako će ga to satrati i ubiti. Bili su mi sa vrata meta, da mu kažem šta sediš u staračkom domu, on je to pogrešno shvatio. Shvatili smo da je La familija glupost - rekao je Đedović.

- Njegove teorije su mnogo dublje, sada sam ja upala u teorije i moje su mnogo gore od njegovih - rekla je Ena.

- Rekao sam mu milion puta da ne treba nikome da veruje, jer smo na mestu gde jesmo. Rekao sam mu da može da upadne u problem, rekao sam mu da neću da se mešam. Znao sam da će da stvara filmove u glavi, otišao je predaleko - rekao je Đedović

- U poslednje vreme ne sedim sam sa sobom, ne razmišljam mnogo. Baki mi je govorio da pazim na neke stvari, prijateljski, onda ja sedim i razmišljam. Najviše sam upao u teorije zavere zbog Ene, jer ne znam da li joj neko priča nešto. Priča da me voli, onda ide đuska sa drugim dečkom. Ona meni govori da je normalna, a onda se ne ponaša tako. Zavoleo sam je na neki način, logično je da ću da sedim da razmišljam o tome - rekao je Peja.

- S obzirom da sam i sama u teorijama, mislim da sve utiče, ne samo Baki. On misli da sam ja došla ovde pripremljena, a niko nije ni znao da ulazim. Sada sam ja u teorijama. Mislim da sam iskorišćena, palim se ovde kao hepo kocka, idealna sam bila da se on probije u prvi plan - rekla je Ena.

- Jako si bezobrazna sada, ne mogu da verujem šta pričaš - rekao je Peja, Eni.

- Meni ništa ovde nije čudno, mislim da Peji niko nije punio glavu - rekao je Karić.

- Jako ste se poigrali sa mojim životom ovde. Mali Uroš sada ne priča sa mnom, Ivan sa kojim sam bila u konfliktu je sada okej sa mnom - rekla je Ena.

- Mislim da se ti sada sprd*š ovde sa nama i da si bezobrazna - rekao je Gastoz.

- Ona priča sve isto kao i ja. Kada ja hoću da budem u vezi sa njom, ona hoće. Kada ja neću, ona neće. Sada je na kraju ona u teorijama zavere, ovo je glupost - rekao je Peja.

- Dosta slučajnosti su mu se desile, pa se onda sve to posložilo i dalo mu prostora za tako nešto. Nije mu Baki pričao ništa, pa čovek i na klipu ćuti. Sami su sebe doveli u svoje teorije zavere - rekao je Karić.

- Ispada smešno što Peja misli da sam joj ja rekao da ide da se vata, a ja je prvi iskritikovao kada sa video klip. Mislim da su svi skočili na nju, ponašaju se kao da je ubila nekog. Samo je preterala u teranju inata, ne treba da se sada osuđuje do te mere. Moraju da znaju da tako zaljubljeni vide drugačije. Ljudi koji su zaljubljeni su bolesni, kasnije kada se odljube to bude smešno - rekao je Đedović.

- Mislim da su ovaj odnos uništili ego i bojaznost ko će biti donji u odnosu. Baki jeste malo uticao, bio sam svedok kada je jednom Ena izdramila, Baki mu je rekao "sine, šta će ti ovo" - rekao je Mateja.

- Uvek sam se trudila više od njega, uvek sam ga hvalila, on nije to nikad - rekla je Ena.

- Peja je dečko od 25 godina, i na tebe ne može niko da utiče. Mislim da je na njega uticao Enin poslednji postupak i ne znam zašto joj to ne kaže - rekao je Marko.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: K.K.