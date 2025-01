Raskrinkan: Ivan pokušao da ubedi Aleksandru da imaju S*KS, pa se pravdao da je sve fora, a onda je Aneli OČITALA LEKICJU Nikolićevoj (VIDEO)

Žestoko!

Usledio je naredni video klip na kojem Aleksandra Nikolić i Ivan Marinković komentarišu mobilne telefone Milovana Minića na kojem on ima njene snimke.

- Sad mi je jasno što je on hteo da otkupi snimke, sve je meni jasno. - rekoa je Milovan.

- Slušam i ne verujem šta ljudi pričaju. On govori šta bi trebalo da se napravi, šta je dobro za rijaliti, da ljudi vide. Ona koja se loži na snimanje, pa kao ko će njih da snima ko će da ih gleda. Ona bi pristala, priča o tome, ovo je sramota. Ti, Ivane si nekom zanimljiv da te neko snima kako se se*saš an televizoru, on nju navlači an se*s, i napravio je budalo. - rekla je Aneli.

- Nemam, šta da komentarišem - rekla je Aleksandra.

- Sada joj je Ivan dobacio da ćuti - dodala je Kačavenda.

- Ovo kod njih je sve fejk, kako bi Milovan spustio loptu - dodao je Karić.

- Kariću stvarno ovo misliš, ovo je bilo pre par dana - dodao je Ivan.

- Ja ne bih otišla sa njim da se se*samo na Rajskom - vikala je Aleksandra.

-Nisam mislio ozbiljno, naravno da nije normalno to što sam rekao, to je naša mašta, - rekao je Ivan.

- On ovde priča jedno, a njena ćerka ovo treba da gleda - rekla je Aneli.

- Šta ti moja ćerkica, a tvoja što je gledala sve - dodala je Aleksandra.

- Ivan hoće da bude kao ja, ovo je sve povezano sa onom temom da sam je ja snimao - govorio je Milovan.

- Ona se bori za starateljstvo, a radi sve ovo, sramota, i on i ona, šljamovi - govorila je Kačavenda.

- Šta ti meni pričaš matora babetino - dodala je Aleksandra.

- Ku*vetino matora, kravo jeftina, sram te bilo ovakvih klipova . Markinković kao nju proverava, a ona napolju na hiljade klipova - rekla je Kačavenda.

-Ološu niko te ništa nije pitao - rekla je Aleksandra,.

- Ovde samo Marinković pokušava da se opere, da dokaže da je on je*ač koji može osamnaest puta. On to radi da bi sebe uzdigao, a nju ponižava - rekao je Bebica.

- Koliko je on licemer, nju tretira kao ku*vu, a prošle godine je govorio kako on poštuje svoju lepšu polovinu. - dodao je Rajačić.

- JA mogu koliko hoću, a vidim da neke žene i neki muškarci žele da vide mojih pet puta da vide - rekao je Ivan.

- Blam bre, za nju pogotovo, ku*vetina- dodala je Kačavenda.

