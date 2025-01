Ne bih se pomirila, makar UMRLA: Anđela besna kao ris na Gastoza jer je lagao, evo da li ima emocije! (VIDEO)

Tvrdi da je laž presudila!

Anđela Đuričić i Marko Đedović porazgovarali su o njenom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, te je ona istakla da mu neće oprostiti što je lagao i da se više nikad ne bi pomirila sa njim.

- Rekao je kao: ''Sad ništa, ali napolju možemo da budemo zajedno'' - rekao je Đedović.

- Je l' me zezaš? Je l' on stvarno misli da bih mu se ja javila? Ja se nijednom bivšem nisam javila nikada - rekla je Anđela.

- Ja kažem: ''Možda je to nervoza, trauma od ovog prostora'' - rekao je Đedović.

- Hit, hvala Bogu nisam sama, pa ne moram da vam prepričavam nešto. On mene pita: '' Da li je moguće da ljudi sumnjaju u moje emocije prema tebi?''. Kao čime je on to pokazao, pa sad ove srede dobija isto pitanje, ali zbog njega, ne zbog mene. On se čudi prošle srede, a sada si sam kriv - rekla je Anđela.

- On kao ne shvata ozbiljno svađu i to - rekao je Đedović.

- Ma vidi Marko, ja se stvarno ne bih posle ovoga pomirila. Nikad u životu, samo neka mi se skloni. Mene je pojelo što me je lagao da može da me trpi i da ljudi lažu. Da je on nešto konkretno uradio, ja bih to videla. Mene najviše boli što me lagao, sad se ne bih iz principa pomirila s njim. - rekla je Anđela.

Autor: N.P.