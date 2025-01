Anđela ponovo roni suze: Ubeđena da Gastoz ne može da se nosi sa njenom prošlošću, on hladan kao led! (VIDEO)

Tvrdi da je sramota!

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz nastavili su svoju raspravu zbog Maje Marinković, a ona je ponovo zaplakala zbog svoje prošlosti.

- Umesto malo da spustiš loptu da pričamo, ti i dalje melješ - rekla je Anđela.

- Ma koje spuštanje lopte?! Nema toga više - rekao je Gastoz.

- Malo bar tolerancije - rekla je Anđela.

- Koja tolerancija? Nema je više - rekao je Gastoz.

- Je l'? Ranije je bilo imaćemo razgovore, tu sam zbog tebe - rekla je Anđela.

- Mislio sam da imam snage, ali nemam. Dajem otkaz kao psihoterapeut - rekao je Gastoz.

- Znači lažno si se predstavio - rekla je Anđela.

- Ma jesam, boli me dupe. Fejk sam eto - rekao je Gastoz.

- Drago mi je da si priznao konačno - rekla je Anđela.

- Jesam eto, ako ti je lakše jesam - rekao je Gastoz.

- Deri se još malo, drago mi je što si sad glasan, a nisi tamo gde si trebao da budeš - rekla je Anđela.

- Ma je l' da? Kraj, nema više. Dovodiš me do ludila - rekao je Gastoz.

- Bitno je da si dobro, mene ko je*e - rekla je Anđela.

- Super, kad budeš dobro, javi mi se - rekao je Gastoz.

- Nemam tvoj broj - rekla je Anđela.

- Cipela mislim - rekao je Gastoz.

- Koliko sam glupa, gluplja sam od tebe pet puta, ali sam iskrenija - rekla je Anđela.

- Super, ajde pusti nas lažne da se lažemo. Sad mi je sve top, menjam iskaze - rekao je Gastoz.

- Promeni ženu, nemoj iskaze - rekla je Anđela.

- Sa ženama nemam problem, sa njima znam - rekao je Gastoz.

- Pa nisi se baš pokazao na delu - rekla je Anđela.

- Ne vidim te od dima - rekao je Gastoz.

- Pa bogami ćeš me videti - rekla je Anđela.

- I to je diskutabilno - rekao je Gastoz.

- Ja nisam glupača, znam da njemu nije svejedno što sluša svaki dan komentare o meni. Žao mi je što on to mora da trpi i sluša, znala sam da će sve ovako da bude. Ne želim da njega ne bude sramota, sve mi se nagomilalo, meni je žao da on to trpi zbog mene - rekla je Anđela.

- Ja to vidim kao da ti nama hoćeš da kažeš da trebaš da umreš sama - rekla je Milena.

- Pa ne mora on da trpi zbog mene, to je poenta - rekla je Anđela.

- Njoj ja ništa ne značim, ona sve vreme mene laže da je okej - rekao je Gastoz.

