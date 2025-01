Munja jeca na sav glas: U suzama ogolio dušu o očinstvu i Stefani, svoj najlepši dan u životu nikad nije ovako zamišljao! (VIDEO)

Danima je priželjkivao ovaj trenutak!

Majka i otac Danijela Dujkovića Munjeza dobili su priliku od Velikog šefa da uđu u "Elitu" i da porazgovaraju sa svojim sinom, nakon saznanja da je on postao otac dečaka Konstantina, kojeg je na svet u utorak donela Stefani Grujić.

Munja je stigao u Rajski vrt, gde je prvo razgovarao sa Munjom.

- Munjo, moram da ti čestitam jer si postao tata. Kako se osećaš? - pitalo je Drvo.

- Ne znam šta bih ti rekao, neću lažno nešto da radim, nisam imao osećaj da sam postao otac. Desilo se iz vedra neba, devet meseci je tralo, a da ja nisam znao. Mnogo stvari mi je u glavi. Nekad hoću da zaplačem. Iskreno najteži mi pada što nisam ovako razmišljao da ću da postanem otac, ovo je nešto najlepše što je moglo da se desi, ali ne na ovaj način. Nisam planirao da ću da imam vanbračno dete i da će neko okolnosti od njega da me sklanjaju, da imam dete na određeno vreme i da gledam sudski kako će to da se odvija - govorio je Munja kroz suze.

- Šta misliš kako će da se odvija odnos? - pitalo je Drvo.

- Znam da je bila jedna od najzrelijin devojaka. Plašim se da neki spoljni uticaj može da bude na nju. Ja sam njoj poslao poruku nakon "Elite" dva puta, nije odgovorila. Bili smo u "Narod pita", vodio sam račna šta ću da joj kažem. Prevarila me je, ali smatram da je to bilo iz inata. Nije mi tad davala utisak da je trudna. Ja živim za to da dobijem dete, a ne da sam saznao da je trudna - pričao je on.

- Pominjao si često svoje roditelje i da bi ti bilo lakše kad bi mogao da razgovaraš sa njima - reklo je Drvo, a Munja je počeo da jeca na sav glas.

- Ne znam šta bih im rekao da li da spustim glavu ili da ih zagrlim. Nisu znali da čekaju unuka, to nije njihova krivica. Mene dotiče kako će njih to da dotakne - govorio je u suzama Munjez.

