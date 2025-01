OVO JE SRAMOTA VEKA: Gordana žestoko oplela po Matoroj: Kako da joj ne zameram, govori da je ona tata... (VIDEO)

Roditelji Danijela Dujkovića Munjeza, nakon susreta sa sinom puni su utisaka!

Voditeljka Ana Radulović i novinari Darko Tanasijević i Joca Novinar, nastavili su razgovor sa Munjezovim roditeljima.

- Da li mislite da je Matora prepreka? - pitala je Ana.

- Videćemo, ne želim nikog da vređam. Nije mi ona ništa uradila. Smešno mi je što kaže da dete liči na nju - rekla je Goca.

- Anita je izjavila da je tako isto pričala i za njenog sina, kako to komentarišete? - pitala je vodteljka.

- Pa kako, isto kao i ovo. Tako je pričala i za njenog sina. Onda su raskinule, Anita se vratla na pravi put i eto. Tako će biti i za ovo isto - rekla je Goca.

- Ako DNK kaže da je dete njegovo, a oni ne daju da se vidi. Da li ćete pokrenuti postupak? - pitala je Ana.

- Naravno. Rekla sam da mene zanima samo dete - rekla je Goca.

- Matora je brinula o Stefani. Kako to komentarišete? - pitao je Joca.

- Lep gest, ali kamo sreće da su one samo dobre drugarice. Mada one mene stvarno ne zanimaju, zanima me samo dete opet kažem - rekla je Goca.

- Šta vam kažu komšije? - pitali su Gordanu.

- Šta da mi kažu? Ovo je sramota veka, da ti kriješ trudnoću devet meseci - rekla je Gordana.

- Da li mislite da ima šanse da se Stefani i on pomire, posle svega? - pitali su Munjezove roditelje.

- Ne, nema šanse posle svega. To jeste bila ljubav, on jeste bio zaljubljen. Sada je to sve prošlo - rekao je Munjezov tata.

- Zašto toliko zamerate Matoroj? - pitali su Gocu.

- Kako da ne zameram. Ona govori da je tata, da je dobila dete. Slavi i cepaju je, ne mogu to da podržim. Da je rekla porodila mi se drugarica, to je drugo - rekla je Goca.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: K.K.