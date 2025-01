Njihovoj sreći nema kraja: Munjezovi roditelji nakon susreta sa njim priznali da li bi voleli da DNK test potvrdi da je Konstantin njihov unuk! (VIDEO)

Otvorili dušu nakon razgovora sa sinom!

Majka i otac Danijela Dujkovića, Gordana i Borko Dujković vratila se u studio kod voditeljke Ane Radulović, gde je sa njom, Darkom Tanasijevićem i Jovanom Ilićem otkrila prve utiske nakon susreta sa svojim sinom.

- Nisam htela da plačem pred njim, srećna sam jer sam ga zagrlila. On je navikao na porodičan i normalan život. Prošle godine sam plakala, a sad sam navikla. Fali mi da donese badnjak, donese zet, ali dete fali za stolom. Mogu reći da on nije loše, saslušao me je. Malo je pogubljen - rekla je Gordana.

- Supruga je sve rekla, ja sam tu da je podržim. Dobro se on drži, rekao sam neke stvari koje mi se ne sviđaju. Prvo sam mu rekao da se mane farbe. Nisam hteo da ga rastužim i da mu kažem da je Matora rekla da liči na njega - rekao je Munjin otac.

- Želite DNK, da li priželjkujete da DNK potvrdi da je vaše? - pitala je Ana Radulović.

- Naravno, ako je dete naše naše je. Sve ću da zaboravim, ja nisam zlopamtilo. Ona je bila prihvaćena i ona i njegova majka - dodala je majka, pa otkrila da li se čula sa Zolom:

- Bože sačuvaj, još samo Derventu da zovem - rekla je ona.

- Nismo se čuli, ali smo čuli da Derventa slavi da je Zola dobio sina - poručio je Borko.

Autor: A. Nikolić