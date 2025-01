Lule Bahanalija se vraća u Elitu: Kad Gastoz čuje šta će mu reći prebledeće od šoka! (VIDEO)

Vreme je da se vrati u Belu kuću!

Voditeljka Ana Radulović pred početak emisije "Pitanja novinara" najavila je povratak Luleta Bahanalije u "Elitu". On je stigao u studio gde je pred ulazak u Belu kuću razgovarao sa Darkom Tanasijevićem i Jovanom Ilićem u dešavanjima u najgledanijem rijalitiju u regionu.

- Sad sam super, imao sam dve operacije. Operisao sam zube - rekao je on čim je došao u studio.

- Da li imaš nekog na tapetu? - pitao je Joca.

- To je moj drug Gale, pominjao me je sve vreme. Ja sam njega ovde istetovirao - rekao je on.

- U koga si se razočarao? - upitao je Darko.

- Nisam pratio ko me je pominjao, a ko nije. Sve su to bivši učesnici ne bih da ih pominjem. Svako je pokazao ko je i šta je, više niko ne može da folira i prava lica su izašla na videlo - govorio je Lule.

- Kako komentarišeš Gastozov odnos sa Anđelom? - pitao je Joca.

- Mislim da radi pravu stvar šta god da odluči. Meni njih dvoje idu, poklapaju se njihova ludila i sasvim su mi okej zajedno - odgovorio je on.

- Bio si odlepio za Anom Spasojević - dodao je Darko.

- To bih da demantujem, nisam znao gde udaram. Jedine dve devojkek oje podržavam su Keti i Kačavenda - rekao je Lule.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić