Ne može da sakrije stanje šoka u kom se nalazi!

Voditelj Darko Tanasijević pozvao je Marka Đedovića u emisiji "Pitanja novinara" kako bi prokomentarisao informaciju da je Jovana Tomić Matora danas izvela Stefani Grujić iz porodilišta.

- Svako ima pravo da radi šta hoće, ali izvođenje, cepanje i proslave kad čujem i stvorim slike deluje mi bizarno, kao i bilo koja vsrta čina te ljubavi kad je nekome stomak do zuba. Ljudi imaju prava da rade šta hoće, ali mi deluje kao direktno guranje prsta u oko porodicama i ljudima koji se bore za porodice, potomstva i sve što žele u životu. Otac ne zna da je dobio dete, a dolazi mamina devojka da je izvede, nosi nosiljku i sve je to ispraćeno medijima. Vidim da Matoroj kidaju prijatelji kako je lepo savetuju da izvodi tuđu decu iz porodilišta, pijana sa proslava na kojoj je cepaju kao da je otac deteta, a dete ima oca. Čovek ne kaže da neće da bude otac, on želi da bude otac i tu se pojavljuje "Matori Jova" sa nosiljkom. K*raj se sa kim hoćeš, ali tako neke stvari... Šta treba sa Gastozom da nosim Anđelino dete iz porodilišta? Ajde da se ne zaj*bavamo, to nije borba za prava, nego prst u oko društvu i porodici. Je l' nju lože da je muško? Pa nije muško, žensko je. Ja se nadam da ona nije sklopila rečenicu da je to njeno dete - govorio je Marko Đedović.

