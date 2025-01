Iznenađen i šokiran: Đedović saznao koliko ga je Peja pljuvao, pa brutalno razvezao jezik o njemu! (VIDEO)

Ne krije razočaranje!

Marko Đedović razgovarao je sa Aneli Ahmić u rehabu i otkrio joj koliko se razočarao u Jovana Pejića Peju, jer je saznao da ga je sve vreme pljuvao iza leđa.

- On je folirant, on je skinuo bubicu sa svojom devojkom da bi mene pljuvao. To je neverovatno. Njemu je mama rekla da se pazi mene, jer ko zna šta mu je Marinković rekao. Taj Marinković sad postao p*šač k*rca, tako je prošle godine prozivao ove koji su bili dobri sa mnom. Njemu je do j*ja jer ima priču, ne baca stvari, poštuje i još da poglaba k*rac, pa da ima za paštetu. Takve likove ona zove da je savetuju za dete. Jako sam iznenađen i šokiran - govorio je Marko Đedović.

- Nije mi on mrzak, ali dečko je totalno otišao. On nie za vezu - dodala je Aneli.

- On je u celu priču uvukao Zlatu Petrović, koliko je nepromišljen i glup. Zamisli ja sad da pravim karambol i da krenem da mu vređam majku? Da li vidiš koliko je glup? Ja to naravno neću da radim. Neko drugi da je u pitanju razvalio bih ga kao kantu. On je mene fiksirao kao problem, a tu noć je kao najveći folirant dolazio, pričao, grljakao me. On nije znao kako da se iščupa za tebe, pa je rekao da sam te ja poturio - pričao je on.

- On je meni prilazio, znaš kad bih ja sedela sa njim? Mama mogu da mu budem. Zamisli Peja i ja, dete kući imam. Ja se sprdam namerno zbog nje. Dokle god me diraju ja ću da se sprdam - rekla je Ahmićeva.

Autor: A. Nikolić