Sve me iritira, nemam ono što želim: Nikad iskreniji i sigurniji Gastoz definitivno stavio tačku na svoju ljubav sa Anđelom! (VIDEO)

Siguran u svoju odluku!

Voditelj Darko Tanasijević nastavio je svoj razgovor sa Nenadom Marinkovićem Gastozom. 

- Rekao si da si danas imao još nešto da joj kažem

- Nisam htela da prolazim pored nje kao pored "turskog groblja". Ona hoće tako, još bolje. Izbacila me je iz kreveta, liferovala me je. Kao i na početku opet sam pas - rekao je Gastoz.

- Da li ti je sada lakše? - pitao je Darko.

- Da, prodisao sam. Tri meseca smo disali ovde zajedno -rekao je Gastoz.

- Koliko dugo se "gušiš" u tom odnosu sa njom? - pitao je Darko.

- Ne znam. U jednom momentu mi je drago što je moja devojka, u jednom momentu razmišljam kakav je mentol, u trećem mi dođe da joj kažem da je volim. Neka ponešana osećanja, ništa da bude konstantno. Haos mi je u glavi. Kada sam video da sam totalno izgubio želju, da sam se ugasio odlučio sam da stanem. Desile su se i one cigare, molio sam je da stane, da me sasluša. Nedokazana je, treba da crtam ovde, lepim i merim. Ne može da podnese pritisak ovde - rekao je Gastoz.

- Da li ti je stalo do reputacije? - pitao je Darko?

- Zdrav razum mi je najbuitniji, ne želim da radim sebi ovakve stvari - rekao je Gastoz.

- Žalio si se da si izgubio sebe - rekao je Darko.

- Pa u poslednje vreme nisam sav svoj. Ovo poslednje me je dokosurilo, i tada sam shvatio da je to to. Nadao sam se da će da bude bolje, ali nije - rekao je Nenad.

- Rekao si "ovo nije veza, ovo je izdržavanje kazne" - rekao je Darko.

- Ne znam kada sam to rekao, ja sam fleksibilan, ona nije. Počelo je sve da me iritira, nemam ono što želim - rekao je Gastoz.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: K.K.