Pretvara se u psihopatu koja će da proganja: Bebica siguran da se Gastoz neće lako izvući iz odnosa sa Anđelom! (VIDEO)

Siguran da im je odnos osuđen na propast!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Macanoviću Bebici kako bi komentarisao odnos Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić.

- Slušao sam pažljivo, mislim da ovo nije kraj, ali će se desiti - govorio je Bebica.

- To biste voleli, ali neće se desiti - rekla je Anđela.

- Sedam sekundi je prošlo od našeg dogovora, ti ga demantuješ - dodao je Gastoz.

- Oni imaju problem u komunikaciji i to ne može da se prevaziđe. Mislim da se on ne oseća srećno jer nema slobodnu komunikacije i da ga odnos guši. On to pokušava da ispravi, a Anđela mu govori da priča sa kim će da se družu i kako. Anđela neke stvari vidi bolje nego Gastoz, a on sprdnjom pegla neke stvari. Anđela oseća da će biti ostavljena i sad ulazi u fazu da gura sve u sebe i pretvara se u psihopatu koja će da ga proganja. On nema dominaciju u vezi - pričao je Bebica.

