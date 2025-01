Plaši se svojih reakcija u svađama: Đedović dao sud o raskidu Anđele i Gastoza, Aneli uverena da će on uskoro pokazati svoje pravo lice! (VIDEO)

Tenzija ne prestaje!

Darko Tanasijević pozvao je Marka Đedovića da komentariše odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, nakon žestoke svađe koje su imali u emisiji "Pitanja novinara".

- Ona misli da se njemu neko drugi sviđa već mesec dana, nije mogla da mi kaže rečenicu koja bi rešila sve, ali bi svima stavila do znanja o kome se radi. Nisam mogao da dođem do zaključka. Ova rasprava je krenula oko ćokolade, a suština je da Anđela misli da on nju ne može očima da gleda. Ne može da veruje kako neko zaljubljen može da joj kaže "Dabogda ne ustala" i da mu smeta svaki pokret, a nekad mu ništa nije smetalo. Ona misli da se odljubio - govorio je Đedović.

- Da li misliš da se Gastozu smučila? - pitao je Darko.

- Ne mislim da mu se smučila. Mislim da se plaši svojih reakcija u svađi sa Anđelom i da ne pokaže svoju odvratnu stranu. Ne mislim da mu se smučila, ni da je na silu bio sa njom - dodao je Marko.

- Moj stav je isti. Helga se vratila, mislim da Anđela nije Gastozov tip. Ona se njemu ne sviđa, posmatram mu lice. Ja se slažem sa njom ovo što je rekla. Mislim da je ovo njihove pravo stanje, ali da će ponovo da se pomire - govorila je Aneli.

- Pre bih umrla. Ja posle šeste sezone da dozvolim da se vratim u odnos sa muškarcem koji mi je rekao da sam s*ratorka i da se ohladio, ne treba da mi kaže da sam mu ceo svet. Neću da neko pravi šou sa mnom - dodala je Anđela.

- Ove Ribe imaju sklonosti da prave šou. On je sve smišljeno radio, video je da ne može da je osvoji, a kad jeste počeo je da pokazuje svoje pravo lice. Ovo ne priliči Gastozu koje smo gledali, a one čajanke kad smo gledali svi su se topili. Može ona da priča do sutra, ali mislim da će da se pomire već do sledećeg utorka, ali će ovo konstantno da joj se dešava. Anđela je sad došla u stanje kad sam joj rekla da se ponižava, ona je opraštala nešto očigledno, gledao je druge žene, komentarisao g*zove, a njoj tražio mane. Njega je nervirala njegova pojava. Ako se Anđela ne pomiri sa Gastozom on neće moći da bude sam, pa će da pokaže svoje pravo lice - nastavila je Aneli.

Autor: A. Nikolić