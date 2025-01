Posle ovoga ništa više neće biti isto!

Pred samo početak emisije Pitanja novinara u Belu kuću se vratio Lule Bahanalija koji se pozdravio takmičarima Elite i pokazao da je istetovirao Gastoza.

Usledio je početak emisije, a voditeljka Ana Radulović je pozdravila takmičare Elite.

Nakon susreta Danijela Dujkovića Munjeza sa porodicom, kao i povratak Luleta Bahanalije u Belu kuću, Darko Tanasijević je postavio pitanje Munjezu o tome kako se oseća sada kada je postao otac.

- Ostala mi je mamina rečenica u glavi "ceo svet je uz tebe". To mi znači da su svi moji uz mene, da su svesni da mi je jako teško sada. Stojim iza svojih postupaka, svestan sam da sam postao otac, ali me iz minuta u minut stižu pitanja, kako dalje, šta se dešava - rekao je Munjez.

- Zbog čega smatraš da je Matora imala uticaj na Stefani da donese takvu odluku? - pitao je Darko.

- Bio sam polupan ovih dana. Ja da sam otišao u "Šiša bar" i ona da me je čekala, šta ja imam da pričam sa njom? Smatram da je imala uticala, smatram da je dobijala instrukcije Stefani sa mnom u emisiji i da je čekala odgovore od Matore. Ja sam ovde podržao Matorinu vantelesnu oplodnju, najlepše je da se ostvariš kao roditelj. Toliku želju ima za detetom, a dozvolila je da ja ne saznam. Smatram da ima uticaj da Stefani nema komunikaciju sa mnom. Imam osećaj da je svaki njen odnos sa strejt devojkom takav i da ona sad sa Stefani ne da joj da diše. Prvi put kad pusti Stefani da bude slobodna neće biti sa njom. Bilo bi monstruozno da ju je nagovarala, ali evo toliki sam čovek da na to neću ni da aludiram. Ako je rekla, Bog sve vidi. Ona je emotivna, imala je ovde rastrojstva i valjda je trebala da kaže da saznam da sam otac, ali da joj ne da komunikaciju sa mnom tokom trudnoće. Znam da se njihov odnos neće završiti kako treba - govorio je Munja.

Munjez je nakon toga otkril da smata da Matora igra rijaliti sa njegovim detetom.

Neću dopustiti da ona bude pored mog deteta kada ja izađem. Ona je za zaljenje, igra rijaliti preko mog deteta. Mislim da se njeni roditelji stide nje trenutno. Ako budem išao pravno, siguran sam da ću da dobijem ono što želim. Ljudi koji nju pozivaju da joj čestitaju, siguran sam da joj se smeju nakon razgovora. Može da bude majka, a svesno kvari tuđu sreću - rekao je Munjez.

Marko Đedović dao je svoj sud o Matoroj i Stefani.

- Svako ima pravo da radi šta hoće, ali izvođenje, cepanje i proslave kad čujem i stvorim slike deluje mi bizarno, kao i bilo koja vsrta čina te ljubavi kad je nekome stomak do zuba. Ljudi imaju prava da rade šta hoće, ali mi deluje kao direktno guranje prsta u oko porodicama i ljudima koji se bore za porodice, potomstva i sve što žele u životu. Otac ne zna da je dobio dete, a dolazi mamina devojka da je izvede, nosi nosiljku i sve je to ispraćeno medijima. Vidim da Matoroj kidaju prijatelji kako je lepo savetuju da izvodi tuđu decu iz porodilišta, pijana sa proslava na kojoj je cepaju kao da je otac deteta, a dete ima oca. Čovek ne kaže da neće da bude otac, on želi da bude otac i tu se pojavljuje "Matori Jova" sa nosiljkom. K*raj se sa kim hoćeš, ali tako neke stvari... Šta treba sa Gastozom da nosim Anđelino dete iz porodilišta? Ajde da se ne zaj*bavamo, to nije borba za prava, nego prst u oko društvu i porodici. Je l' nju lože da je muško? Pa nije muško, žensko je. Ja se nadam da ona nije sklopila rečenicu da je to njeno dete - govorio je Marko Đedović.

Nakon Đedovića i Milena KAčavenda je dala svoj sud:

- Liberalna sam žena, ali ovo je užas. Pečat celoj priči mi je Stefanina mama, koja ima toliku decu. Sada mogu da verujem da je Matora navukla i Anitu. Meni je ovo bolesno jako, a bolesnije od svega što joj majka pruža podršku, čuj Matora da je izvodi iz porodilišta. Ti instagram storiji, cepanja, bolestina. Ako je sve bilo u tajnosti, cela trudnoća, čemu sad mediji? Čemu sad Matora, tata na baterije? Ona ima majčinski instikt, ali ne možeš da prisvajaš tuđu decu. Igraju se ovde sa tek rođenim živim stvorom. Mene ova tema toliko iritira, ma jedite go*na. Matora došla izvela Munjino dete iz porodilišta, blam živi. Ovo stvarno nije normalno, Matoru treba da je blam. Smatram da je imala uticaj na Stefani. Ima pravo da Munju naziva kao "NN" oca, ali Matora da ti izvodi dete, jezivo. Njoj je ovo idealna priča da uđe sada ovde, i da se nameće ko je bolji tata. Da se ja pitam, uhapsila bih Matoru. Mogu da zamislim Munjezove roditelje, jezivo mi je sve ovo - rekla je Kačevenda.

Darko Tanasijević pozvao je Nenada Marinkovića Gastoza kako bi sa njim razgovarao o odluci da sa Anđelom Đuričić na ljubavnu vezu stavi tačku.

- Nažalost odlučio sam, morao sam da presečem jer više nisam siguran da mogu da izdržim da budem probran, da se ne derem i da budem pribran jer mi ne priliči da se derem na devojku u koju sam zaljubljen. Želeo sam da odugovlačim i da se nešto promeni, nisam video da ide u tom smeru. Nema potrebe da gubimo vreme jer ako ne prekidamo nešto što nema nastavak samo gubimo živce i pravo budale. Nisi emocije u pitanju, nije to što kaže da sam se ohladio, samo razum i to što sam ti rekao da ne mogu da je gledam kad krenemo da se svađamo. Anđela je veliki car ali mi smo dva različita sveta. Potrudio sam se fa igram po njenom, ali sam se ugušio. Ne ide, trudim se iz petnh žila, dogovorimo se da nešto neće biti, pa se desi. Nekontrolisano se ponaša u nekim situacija. Juče smo zbog glupe salame za koju sam rekao da Anđela ne vidi napravili haos. Ako moje devojka tvrdi da ja mislim da je štekara takav odnos mi ne treba. Stvarno mi je preko glave. Šalio sam se i šta je problem? Ona je kao ozbiljna Helga i šta je problem? To je fora. Od salame i cigareta se pravi rat, treba da se znojim da bih objasnio da nemam loše namere. Ja moram da budem stegnut. Mi smo u rijalitiju, snimamo se i ne želim da ispada da mi sve smeta, pa da moraju da me pitaju. Mi jednostavno ne gledamo isto na svet. Ona je verovatno zbog ovog okruženja počela racionalno da razmišlja, a ja ne gledam da li sutra nemam. Svaka njoj čast, ona će uvek da ima, a ja ću da se pitam šta ću kad ostanem na ulici. Možda sam ja izgubio nekog ko je mogao to da niveliše - rekao je Gastoz.

Anđela je nakon toga ustala i prokomentarisala Gastoza i raskid_

- Raskinuo je sinoć, a obavestio me danas. Nisam mogla da shvatim, nije imao odgovor na neki svoj postupak, pa je na perfidan način prebacio na mene i na dve kockice čokolade. Nikada ne bih tako nešto uradila svom partneru. Razočarao me je sinoć, dugo sam razmišljala o svemu, da on mene nije pozvao, pozvala bih ja njega da popričamo, ali ne sa namerom da ostavim. Kritikuje me mesec dana non stop, nisam ni ja divna i svesna sam svojih mana, ali ne treba neko da mi to stalno govori. Kada tako izvileni na mene, imala sam nekad osećaj da me ne podnosi. Njegova nervoza je pojačana u poslednjih mesec dana, pričala sam o tome, verovala sam da je razlog nešto drugo, a ne ja. On nema emociju prema meni, shvatila sam to kada sam posložila sve kockice - rekla je Anđela.

Gastoz se nakon Anđelinog komentara zahvalio Bogu što više nije sa njom.

Jovan Pejić Peja je u jednom momentu otkrio u kakvom je odnosu sada sa Enom Čolić i da li ima nade za čpomirenje sa njom.

Ena je nakon toga ustala i otkrila da se ogrešila o Peju i da se anda pomirenju.

Nakon toga su Aleksandra Nikolić i Ivan Marinković progovorili o njihovom odnosu, te je Ivan otkrio da je stavio tačku na vezu sa Aleksandrom.

Nakon toga je Milovan Minić otkrio šta je sve Aleksandra radila u prošlosti što je šokiralo takmičare Elite.

Autor: N.B.