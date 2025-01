Šok priča!

U novom izdanju emisije "Magazin In", voditeljka Sanja Marinković ugostila je najaktuelnije učesnike "Elite 8", među kojima su se našli: Aleksandra Nikolić, Milovan Minić, Marko Đedović, Aneli Ahmić, Ena Čolić i Jovan Pejić Peja.

Ovom prilikom, Aleksandra je otvorila dušu o tome kako se oseća, te i kako je ostala bez samopouzdanja.

- Ja kad vidim kod nekog muškarca, kao što je bio Andrej, itekako znam da budem ljubomoran, da pokazuje da može da priđe Eni, da je muva na neki način. Ne dozvoljavam da osobu koju ja volim, da neko bude pored nje - rekao je Peja.

- Najčešća reč koju sam ja čula u Eliti je: "Sujeta". Sujetna osoba je osoba koja je gladna ljubavi. Ko je najsujetniji - pitala je Sanja.

- Ja sam. Svačije ljubavi sam gladna...Gladna sam oduvek prave, iskrene i čiste ljubavi. Nikada mi nije dovoljno - rekla je Aleksandra.

- Ja sam s jedne strane voljena sestra, majka i ćerka, ali sam u ljubavnom odnosu nezaista pažnje, volela bih da me gleda kao neko božanstvo - rekla je Ena.

- Ja imam puno pozitivne energije, ali ne dolazi do izražaja, jer puno razmišljam...Nesigrna sam u sebe uvek da nisam dovoljno dobra. Tako su me i partneri potcenjivali, pa sam se preispitivala: "Možda sam ja kriva, ipak nisam dovoljno vredna, možda ja ne valjam", sve to ima svoje...Ja sam svesna, imam 36 godina, želim da budem svesna sebe i nedovoljno volim sebe. Uvek mojoj ćerki govorim: "Najlepša si, najbolja si, najpamentija si", mama me pita što je toliko hvalim, ja sam rekla: "Da si ti mene hvalila toliko, možda bih ja sada bila mnogo drugačija". Želim da ima samopouzdanja koje ja nikad nisam imala, nažalost - rekla je Aleksandra, a onda je otkrila da li je za mrvicu pažnje od nekog muškarca bila spremna da uradi sve:

- Da, bukvalno. Samim tim ispadne na kraju najgore, a ustvari sam htela da imam samo pažnje...Doživela sam i fizički i psihičko nasilje, a kada pričam o tome, to su moji izbori. Oni vide da sam ja nekako sama, prvo me vide kao opasnicu, a kada uđu u vezu sa mnom vide da sam sama i veoma emotivna, nežna i posvećena, oni koriste to protiv mene i tu kreće pakao, da li psihički ili fizički, nasilje svakako. Ja sam ostajala jer sam se osećala manje vrednom, nisam imala podršku možda kroz život da mi neko kaže: "Stani devojko, nemoj to da dozvoliš" - rekla je ona.

Autor: Nikola Žugić