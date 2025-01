Šok svađa!

U novom izdanju emisije "Magazin In", voditeljka Sanja Marinković ugostila je najaktuelnije učesnike "Elite 8", među kojima su se našli: Aleksandra Nikolić, Milovan Minić, Marko Đedović, Aneli Ahmić, Ena Čolić i Jovan Pejić Peja.

Ovim povodom, Sanja je krenula razgovor s Aneli o suzama koje je prolila zbog prozivki žena, te se Ena ubacila i žestoko zaratila s Ahmićevom.

- Zbog čega ste završile u suzama zbog žena i njihovih komentara, Aneli - pitala je Sanja.

- Kada su htele da mi povrede ego, nazivati me da sam ružna, da sam karikatura, ovakva ili onakva. Nijednu lepu osobinu nisu htele prepoznati u meni, ja sam to isplakala ispod pokrivača. Zapitala sam se nekoliko puta i pitala sam sebi bliske osobe: "Da li sam ja stvarno ružna? Možda sam ja ružna, a samo sam sebi lepa"...Evo na primer, Ena i Aleksandra su mi to rekle...Obe su mi govorile, na primer: "Pogledaj se na šta ličiš, akrepu, ružna si..." - rekla je Aneli.

- Aneli, da je pročitala neku knjigu više, možda bih mogla drugačije da se vređam sa njom. Evo malo pre je rekla da je pročitala lektiru i to je to. Na osnovu fizičkog izgleda ona vređa sve ostale, a ona da bi me razumela, moram da se spustim na njen nivo - rekla je Ena.

- Njih dvoje vole da psuju i vređaju na fizički izgled, ja to ne radim - rekla je Aneli.

Autor: Nikola Žugić