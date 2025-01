Morbidno je da ne kažeš nekom da će postati otac: Terzin brat oštro osudio Stefani i Matoru, pa pružio podršku Munjezu! (VIDEO)

Dao svoj sud!

Stefan Kandić Kendi i Jovan Ilić uključili su u emisiju ''Pitam za druga'' putem video-poziva brata Borislava Terzića Terze, koji je prokomentarisao aktuelne teme u Beloj kući.

Terzin brat je otkrio kako gleda na situaciju Danijela Dujkovića Munjeza, Jovane Tomić Matore i Stefani Grujić.

- Mordbidno je da ne kažeš dečku da će postati otac. Matora želi očigledno opet u rijaliti, pa radi sve što radi. Ne želim nju preterano da komentarišem. Očigledno obe nisu toga svesne. Munja nije ni slutio da tako nešto može da joj se desi. Sigurno da je povređen i da ga boli sve ovo što Stefani radi. Munja planira DNK da uradi, ako se ispostavi da je njegovo, sigurno se neće odreti svog deteta. Jedino je bitno da ostvari normalan odnos sa njom, kao što Terza treba da ima dobru komunikaciju sa Milicom - rekao je Terzin brat.

Miloš se potom osvrnuo na Terzine navode da mu Sofija Janićijević preti.

- To je dokaz koliko je ona mentalno ''jaka'', čim izgovara sve one stvari i meša porodicu u sve. Ko želi problem, tu sam. Smatram da ništa loše nije uradio nakon što su prekinuli, neka se okrene Gastozu, vreme je da pokažu i on i ona ko su i kakvi su - istakao je Terzin brat.

Terzin brat se osvrnuo i na njegovo druženje sa Draganom Stojančević i međusobno simpatisanje.

- Nadam se da ništa neće uraditi. Nemu sad najpreče treba da bude da ostvari dobar odnos sa Milicom, kasnije neka se ponaša kako želi.

Autor: S.Z.